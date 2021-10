Uno de los tabúes más importantes del mundo del deporte, sobre todo en el mundo del fútbol, es hablar sobre la orientación sexual de los jugadores. Son pocos los deportistas en actividad que se animaron a decir abiertamente que son homosexuales.

En ese sentido, el mediocampista del Adelaide United de Australia, Josh Cavallo, se convirtió en el primer jugador de la liga australiana en decir abiertamente cuál es su orientación sexual. “Soy futbolista y soy gay”, dijo en un mensaje grabado en video.

El jugador de 21 años contó que recibió el apoyo por parte de su equipo, la liga y la federación australiana. Además, fue parte de la selección sub 20 de su país. “Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad”, escribió en un posteo de Instagram.

“Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, remarcó el futbolista que grabó un video en sus redes sociales.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, subrayó.