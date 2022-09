El duro relato de Ricardo Centurión: de “vivir como en pandemia” a estar cansado de la vida

Ricardo Centurión supo ser una de las grandes promesas del fútbol argentino una década atrás. Un breve paso por Europa y una temporada en Boca lo terminaron de consagrar como jugador. Sin embargo, sus problemas de indisciplina fuera de las canchas y la depresión por la muerte de su novia en 2020 lo hacen tener un muy mal presente.

Actualmente está separado del plantel de Vélez, actual dueño de su pase. “Me pusieron a la tarde para que no me cruce con el plantel profesional. Mi vida es como cuando estaba la pandemia”, describió el extremo en Radio La Red.

Ricardo Centurión jugó por última vez con la camiseta de San Lorenzo. Foto: TyC Sports

“Me había cansado de la vida, había aguantado muchas cosas. Necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado. Tuve ataques de pánico”, reveló el ex San Lorenzo. Es padre de una nena y creyó que “me iba a hacer olvidar un montón de heridas”.

Sus constantes faltas a los entrenamientos y algunos videos donde se lo ve en fiestas durante la semana lo llevaron a estar lejos del primer equipo del Fortín. La institución lo compró en 2020 por 2 millones de dólares y lo prestó a San Lorenzo durante el primer semestre de este año.

Aseguró que le encanta entrenar “cuando era más chico” nunca había faltado a una práctica. “Hay veces que no se soporta y por un lado explotás. Y dónde exploto yo, saliendo a la noche pegándomela. Ahí tiro todo, por no dejarme ayudar”.

Su último partido oficial fue el 23 de abril de 2022 jugando para San Lorenzo. Fue en la derrota 2 a 1 ante Patronato en Paraná por la Copa de la Liga. El volante extremo de 29 años jugó todo el segundo tiempo.

Más allá del duro momento que atraviesa, no pierde la esperanza de volver a jugar: “Quiero volver a jugar al fútbol. Sé que lo voy a hacer”.