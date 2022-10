El doblete de Ángel Correa que le dio el triunfo al Atlético Madrid

El Atlético Madrid del Cholo Simeone le ganó 2 a 1 al Girona por la Liga con acento argentino. Ángel Correa convirtió los dos goles del equipo, que volvió a sumar de a tres como local tras la derrota en el derbi de Madrid.

El Colchonero se puso en ventaja rápidamente, a solo 5 minutos del inicio del juego. Antoine Griezmann puso un centro preciso al segundo palo y Correa la empujó con el revés de su pie derecho para colocar el 1 a 0 parcial.

Ya en el complemento, también a poco de salir del vestuario, un increíble blooper del arquero Juan Carlos Martín posibilitó el 2 a 0. El arquero recibió un pase en área propia y falló en su pegada, regalándole la bola al ex San Lorenzo, que con mucho panorama amplió el marcador.

En total, el jugador de la Selección Argentina ya lleva 3 goles en esta competencia. Fue titular en la tarde madrileña y busca asegurarse un lugar en el Mundial de Qatar 2022 .

Por su parte, Rodrigo De Paul vio todo el encuentro desde el banco de suplentes por una suerte de “castigo” por volver tarde de la fecha FIFA. El volante se había quedado unos días más en Estados Unidos para acompañar a Tini Stoessel y su actitud no gustó en el Atlético Madrid.

Los elogios del Cholo Simeone a Correa y un mensaje para Joao Félix

El Cholo Simeone se mostró conforme con el triunfo de su Atlético Madrid como local y se deshizo en en elogios para con Ángel Correa. “Fuimos concretos. Ángel aprovechó su oportunidad...me pone muy contento por él porque se lo merece”, señaló el entrenador.

En las últimas semanas, el delantero Joao Félix no tuvo minutos y en más de una entrevista no quiso hablar de su relación con Simeone y mucho menos opinar sobre si es “el mejor entrenador que tuvo”. “Esto es pertenecer a un equipo, donde más allá de estar enojado o no cuando te toque jugar, hay que demostrar por qué reclamás jugar”, lanzó el DT.

El mensaje fue claramente para el delantero portugués, que no ha tenido buenas performances en el último tiempo.