El “Dibu” Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina y héroe en los penales contra Colombia en las Semifinales de la Copa América, que le dio pase a la Final y a la posterior consagración frente a Brasil, al combinado albiceleste, fue homenajeado en Mar del Plata, su ciudad natal.

El arquero Emiliano Martínez, cada vez más metido en el corazón de la gente. Foto: Facundo Luque/La Voz.

Así, el “Dibu” no pudo contener las lágrimas ante tantas muestras de cariño por parte de los marplatenses, y aprovechó para visitar a seres queridos en el país mientras se recupera de una lesión con vistas a llegar en perfectas condiciones al Mundial de Qatar.

“Dibu” Martínez, “Deportista Insigne”

A su vez, fue declarado Emiliano Martínez como “Deportista Insigne” por el Consejo Deliberante de Mar del Plata, que lo vio nacer hace 29 años. La conmemoración se hizo con la presencia de varios jugadores de fútbol infantil de clubes propios de Urquiza, San Isidro y Talleres, equipos donde Martínez hizo sus primeros pasos como jugador.

“Le agradezco a mi familia por estar acá. Me fui de muy chico, a mí me gustaba usar la del Pato (Fillol) o la de otro arquero como un ejemplo. Y hoy en día ver la camiseta de los chicos de San Isidro, Talleres y Urquiza me hacen recordar muchos años atrás. Es un orgullo para mí”, fueron las palabras del “Dibu” en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de aquella ciudad costera.

Fue justamente cuando emitía estas y otras palabras que Emiliano Martínez no pudo contener su emoción, más aún ante las muestras de cariño de los niños presentes y comentó: “Allá vi un arquerito que dice que quiere ser como yo, que venga...”.

El detrás de escena de los penales ante Colombia

Ya todo un ídolo y asentado como el arquero titular de la Selección, el partido clave que lo hizo mostrarse como un referente de este ciclo que dirige Lionel Scaloni fue el encuentro contra Colombia por las Semifinales de la Copa América, principalmente los penales.

Es por ello, que no ajeno a eso, el “Dibu” quiso dejar un mensaje: “Solo decirles que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo de barrio... me emociono. Sigan sus sueños, sigan creciendo que vamos a llevar lejos a Mar del Plata, siempre”, pronunció no sin cierta dificultad, al entrecortarse su voz por la emoción.

Cabe señalar que de los 16 partidos que Martínez tiene en la Selección Argentina, 10 por Eliminatorias y 6 por Copa América, pudo mantener su valla invicta en 11 cotejos.

Respecto a su reacción ante el defensor colombiano Yeri Mina, Martínez expresó: “Me acuerdo que Yerri Mina me golpea en Colombia y tuve que salir del partido, en mi segundo partido con la Selección. Era algo que tenía en mente. En el partido anterior, con Uruguay, le había metido un gol a Muslera, le había bailado. Conozco a Muslera y no me había gustado lo que hizo. Cuando atajé el penal vino ese recuerdo y vino ese festejo”.