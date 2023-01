Dani Alves fue detenido en Barcelona tras una denuncia por agresión sexual

El futbolista internacional, Dani Alves, fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona, luego de prestar declaración por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la discoteca “Sutton”, el pasado 30 de diciembre.

El futbolista brasileño declaró en una comisaría y luego fue trasladado en un auto de policía para presentarse ante un juez.

El brasileño declaró a primera hora de este viernes y salió arrestado en un coche policial unos minutos después de las 10 horas de Barcelona. “Cadena Sur” y “El Mundo”, indicaron que el patrullero lo llevó hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde pasó a estar a disposición judicial. El magistrado decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye y analiza la causa.

El patrullero de la Policía de Barcelona en España que trasladó a Dani Alves, detenido por abuso sexual (DPA).

¿Cuál es la denuncia a Dani Alves?

El lugar de los hechos habría sido el baño de la zona VIP de la discoteca “Sutton”, en Barcelona, donde el futbolista habría tocado a la mujer sin su consentimiento. Según el relato de la joven, el jugador brasileño, le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior.

Horrorizada por la situación, les avisó a sus amigas y ellas, a su vez, alertaron a los guardias de seguridad del local bailable. En ese momento, se activó el protocolo del ayuntamiento contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado. Dos días después de la presunta agresión sexual, la mujer lo denunció.

La mujer y sus amigas, fueron trasladadas a un espacio seguro y los responsables del local alertaron a la Policía catalana. Cuando la víctima refirió los hechos, el jugador de 39 años ya había abandonado el local. La denuncia de la mujer está judicializada y en fase de instrucción, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Qué dijo Dani Alves sobre la acusación y denuncia de agresión sexual

En primer lugar, el futbolista, declaró que le gustaría desmentir todo. “Estuve disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”. “Cuando tú eliges ir al baño no tiene que preguntar quién está para poder ir. Lo siento mucho pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, no la vi en ningún momento de mi vida”. Finalizó diciendo: “Por Dios, basta porque me están haciendo daño, sobre todo a mi gente, que sabe quién soy”.