¿Cuándo se sabe si Messi se pierde los cuartos de Copa América 2024 por lesión?

Lionel Messi terminó la segunda fecha de la Copa América 2024 con molestias en el aductor, se confirmó que es baja para el próximo partido contra Perú y está en duda para los cuartos de final.

Cuándo se sabe qué lesión tiene Messi

El rosarino pudo finalizar todo el encuentro contra Chile, pero se lo veía molesto, lejos de su mejor versión y lo recalcó luego del partido: “No estaba suelto del todo, me molestaba un poquito, mañana veré como seguimos”.

El delantero argentino Lionel Messi se apresta a ejecutar un tiro de esquina en el partido contra Chile por el Grupo A de la Copa América, el martes 25 de junio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julia Nikhinson) Foto: Julia Nikhinson

El plantel de la Selección Argentina ya llegó a Miami para preparar la última jornada de grupos, y Lionel Messi se hará estudios este viernes 28 de junio para saber la gravedad de su lesión. Después, se sumará a los entrenamientos con el grupo a la tarde.

El delantero argentino Lionel Messi cobra un tiro de esquina durante el partido contra Canadá por el Grupo A de la Copa América, el jueves 20 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Jason Allen) Foto: Jason Allen

Si Argentina queda primera en el grupo A, el jugador del Inter de Miami tendrá tiempo para descansar y recuperarse hasta el jueves 4 de julio. En caso de quedar segunda, tendrá un día más.

El jugador lesionado de la Selección Argentina

Además de Lionel Messi, el jugador que también está descartado para jugar el próximo partido contra Perú es Marcos Acuña. El lateral izquierdo tiene una molestia muscular y se espera que pueda llegar para los cuartos de final.

Los jugadores que podrían sumar sus primeros minutos contra Perú

El entrenador, Lionel Scaloni, ya confirmó que será un encuentro en el que use varios jugadores que no jugaron mucho en los dos primeros partidos porque necesita verlos y se lo merecen. Según el periodista, Gastón Edul, habría muchas chances de que aparezcan caras nuevas en el once.