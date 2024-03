Causa del supuesto abuso sexual de los jugadores de Vélez: la denunciante declara en Cámara Gesell

A raíz de la denuncia de abuso sexual que recae sobre cuatro jugadores del plantel profesional de Vélez Sarsfield, la denunciante del caso, una joven de 24 años de quien no trascendió su nombre, realiza este lunes sus declaraciones en Cámara Gesell.

En el lugar están presentes los cuatro deportistas Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, junto a sus abogados defensores.

Este es un paso clave en la causa que se tramita en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual III de Tucumán.

Cabe recordar que la fiscal María Eugenia Posse el miércoles pasado había emitido una medida cautelar prohibiéndole la salida del país a los cuatro futbolistas al menos por 90 días.

Grave denuncia contra cuatro jugadores de Vélez

Los chats entre la joven que denuncia y Sebastián Sosa

A partir de la investigación por la denuncia de abuso sexual, se peritaron los celulares de los implicados y salieron a la luz las conversaciones que mantuvieron la joven de 24 años que realiza la denuncia y el arquero de Vélez, Sebastián Sosa.

Los mismos corresponden a antes y después del encuentro del 2 de marzo en una habitación del hotel Hilton de la ciudad de Tucumán.

En los chats se puede leer cuando Sosa le avisa que del encuentro también iban a participar Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín e incluso le sugiere que invite amigas, aunque la mujer prefirió ir sola por “cautela”.

Tras el encuentro y en su regreso a su casa, la joven volvió a escribirle a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo y lo acusó a él, a Osorio y a Cufré de haberla “agarrado entre los tres”.

“Por favor, preguntale mañana al paraguayo si usó forro para ver si me tomo la pastilla o no”, dice la joven en referencia a Florentín, a lo que el arquero le respondió: “Parece que sí, pero voy a chequear”.

“Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo. Yo creo que usó forro, pero porfa avisame. Esto me pasó por pendeja irresponsable”, le respondió la joven.

Los chats entre la denunciante y Sebastián Sosa

