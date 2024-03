Causa contra los 4 jugadores de Vélez: nuevos chats y la posibilidad de quedar en la cárcel el lunes

El próximo lunes a las 10 de la mañana, los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual agravado sobre una periodista empezarán a conocer su verdadero futuro.

En esa jornada se hará la Cámara Gesell a la víctima. Si su relato es consistente con la denuncia, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Ignacio Florentín Bobadilla podrían terminar en la cárcel, incluso ese mismo día.

También existe la posibilidad de tener algún resquicio en la defensa sobre el delito sobre el cual se los acusa.

Para la fiscal Eugenia Posse que lleva el caso, la situación expuesta ya estaría probada dada las primeras medidas que tomó y que arrojaron resultado positivo, como las vistas de las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Hilton donde concentró aquel fin de semana el equipo de Liniers tanto como el allanamiento a la habitación del piso cuarto donde se produjo toda la situación.

Por eso se espera que tras la Cámara Gesell, pida probablemente la detención de los cuatro.

¿Qué puede dictar el juez sobre los jugadores de Vélez?

En la Argentina en la etapa previa al juicio oral solo deberían ir presos según jurisprudencia de 2007 de la Corte Suprema aquellos que puedan entorpecer la investigación o darse a la fuga.

Para evitar ambas posibilidades, los abogados defensores de los futbolistas confesaron que estos no solo estarán presentes el lunes en Tribunales, sino que además ofrecerán sus teléfonos para ser peritados y si es necesario, constituir domicilio en la Provincia y dejar en custodia sus pasaportes, para demostrar que colaboran con todo y que no piensan huir aun cuando la pena de prisión por este delito llega a los 20 años. Veremos si con eso alcanza en un caso de dimensión nacional.

Los jugadores ya tienen prohibición de salir del país hasta que la Justicia tome una determinación a partir, cómo se dijo, de lo que suceda el lunes.

Hasta ahora el caso tiene la declaración de la víctima, quién narró cómo conoció al arquero Sebastián Sosa en la zona mixta tras el partido de Vélez frente a Atlético Tucumán, cómo se contactaron vía mensaje privado de Instagram para verse por la medianoche y cómo, tras acceder al hotel y la habitación, empezó a beber de tragos que los futbolistas le habían ofrecido y después se sintió mal y fue abusada.

En la notificación que hizo la Justicia a los jugadores hay una diferencia en la acusación contra Sosa y el resto: éstos últimos están marcados como coautores y el arquero como partícipe, ya que facilitó el encuentro pero después no participó de la situación de presunto abuso, aunque sí estaba en la habitación aunque su defensa dice que dormido.

Se conocieron más chats entre la mujer que denunció por abuso a los jugadores de Vélez y el arquero Sosa

Salieron a la luz nuevos chats entre el arquero Sebastián Sosa y la mujer que denunció por abuso sexual a los jugadores de Vélez. Si bien desligó al arquero del ataque sexual, le recriminó no darse cuenta de la situación que vivió aquel 2 de marzo. “Me sorprende que no me hayas visto mal, cuando estaba totalmente perdida”, le dijo.

La conversación revelada este jueves en Telenoche (eltrece) comenzó por Instagram, cuando Sosa le envió un mensaje a la denunciante para invitarla a tomar algo en la habitación 407 del Hotel Hilton. Después siguió la charla por Whatsapp. La idea del arquero era que “nadie la viera”, por lo que le pidió que le avisara cuando llegaba al hotel para hacerla pasar por el Casino.

La joven, en su denuncia, aseguró que cuando llegó también estaban los futbolistas Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. En los chats se puede leer el momento en el que Sosa le avisa que iban a estar sus compañeros, e incluso le ofrece la idea de invitar a amigas. Ella prefirió ir sola por “cautela”.

Durante la madrugada, bebieron unas latas de cerveza y después le ofrecieron un vaso de Fernet. “Cuando empezó a tomar, comenzó a sentirse mareada, como adormecida. Allí fue cuando aprovecharon esa situación y cometieron ese hecho atroz y cobarde”, contó Patricia Neme, la abogada.

“Sin ningún consentimiento, abusaron sexualmente de ella. Trató de defenderse y no pudo reaccionar. Cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su casa”, agregó.

Tras el encuentro, cuando estaba volviendo a su vivienda, la chica le envió un mensaje a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo, acusándolo a él, a Osorio y a Cufré de haberla “agarrado entre los tres”.

En uno de los mensajes, ella le dice “por favor, preguntale mañana al paraguayo si usó forro para ver si me tomo la pastilla o no”, a lo que Sosa le respondió: “Parece que sí, pero voy a chequear”.

“Amiga, tomala igual. Cuidate vos, primero vos y segundo vos. No confíes en nada ni nadie nunca. Sos buena gente y eso se ve al toque. No esperes a saber si usó forro o no, así estás cubierta de cualquier situación no deseada”, le dijo el arquero.

La denunciante aseguró en los mensajes que no estaba consciente de lo que sucedió en ese cuarto. “Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo. Yo creo que usó forro, pero porfa avisame. Esto me pasó por pendeja irresponsable”, le respondió.

Sin embargo, al día siguiente, ambos volvieron a hablar. “Dice (Florentini) que por las dudas tomes la pastilla”, le pide el jugador a la chica. “Lo odio, se fue a la mierda, eso no se le hace a ninguna mujer nunca. Posta, Seba, vos tenés una hija y lo que me hicieron ayer fue muy fuerte”, le recriminó.

“La verdad que no tengo ni idea de cómo fue el momento entre vos y el paragua. Es algo que se dio íntimamente entre ustedes. Por lo que vi estabas cómoda y me pareció verte bien”, le dijo Sosa.

“Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a acusar de algo que vos no hiciste. Conozco mis límites y sé que los puse. Yo había dicho que no hacía tríos y me agarraron entre tres”, aseguró ella. “Me sorprende que no me hayas visto mal, cuando estaba totalmente perdida. Estaba ida”, expuso la mujer.

Los chats entre la denunciante y Sebastián Sosa

Los chats entre la denunciante y Sebastián Sosa