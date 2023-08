Alejandro Garnacho recibió un particular regalo en Manchester United y su reacción enloqueció a los hinchas argentinos: “Ostia...”

Desde su aparición, Alejandro Garnacho ha cautivado tanto a los hinchas argentinos como a los de su club, Manchester United. Desde su fanatismo por Cristiano Ronaldo hasta su locura por ser argentino y jugar con Lionel Messi, el delantero enloquece a sus fanáticos y las redes explotan opinando sobre él.

La elección del nacido en España por la Selección Argentina emocionó al país, y no es para menos, con tan solo 19 años ya es una de las estrellas de los Diablos Rojos y una futura promesa del fútbol del europeo. Además, el 7 se ocupa de cada detalle para caerle bien a los hinchas albicelestes, adoptando diferentes modismos, aunque a veces se le escapa alguna.

Alejandro Garnacho,

El regalo de dos niños a Garnacho y su particular reacción

Pese a ser tan joven, Alejandro Garnacho despertó el fanatismo de los hinchas del Manchester United, especialmente en los más chicos, que al igual que el delantero admiró y admira a Cristiano Ronaldo, ellos lo hacen con él.

Alejandro Garnacho, una de las promesas del Manchester United.

En esta ocasión dos pequeños se acercaron a las afueras del centro de entrenamiento de los Red Devils con camisetas con el dorsal de Garnacho y lo esperaron para darle un regalo. Al encontrarse con el jugador, los niños le acercaron una bolsa de la que Alejandro sacó unas canilleras personalizadas y su reacción natural causó revuelo en los argentinos.

“Ostia, están muy bonitas”, esbozó Garnacho, dejando relucir su crianza en España. Luego le adelantó a los niños que las utilizaría en el próximo partido y con una sonrisa se retiró. Lo cierto es que no es la primera vez que al joven futbolista se le escapa algún modismo del lugar donde nació, por lo que los argentinos ya están acostumbrados y no les interesa mucho.

Garnacho trabaja en su acento argentino

Durante una entrevista, cuando fue convocado por primera vez a la Selección Mayor comandada por Lionel Scaloni, Alejandro Garcnacho tuvo que cambiar una palabra para parecer “más argentino”.

Alejandro Garnacho en el encuentro ante Indonesia

El jugador del Manchester United hace lo imposible por tomar los modismos argentos y ocultar un poco su acento madrileño, en aquel momento expresó: “Yo me siento argentino. No es necesario jugar los tres partidos. Eso no importa. Quiero jugar para Argentina, y si no es ahora, ya se dará”, enfatizando en usar más marcado el “yo” o usar el “acá” en vez de “aquí”.

Luego, se refirió al entrenador y tuvo que cambiar rápidamente una palabra: “Quiero estar acá. Así que con suerte el mis.... - y se frenó porque iba a decir ‘míster’- el técnico confía en mí, puedo seguir viniendo, yo quiero ser parte del grupo”, lanzó.