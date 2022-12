A dos días de la noticia, la madre de Pelé aún no sabe de la muerte de su hijo

La muerte de Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, a los 82 años generó conmoción en el mundo entero, que le rindió diferentes homenajes. Sin embargo, a dos días de la noticia, la madre del astro brasileño no sabe sobre el fallecimiento de su hijo.

La madre del astro aún no sabe nada de la muerte de su hijo.

Doña Celeste tiene 100 años y según contó la Maria Lúcia do Nascimento, la hermana de “O Rei”, la mujer no tiene la lucidez suficiente para ser consciente de la situación.

“No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. Ella abre los ojos y yo le digo: ‘Oremos por a él’. Pero no está consciente”, explicó en diálogo con ESPN Brasil.

“Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto me apenó mucho el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en la mano de Dios”, comentó en relación al desenlace del exfutbolista.

La madre del astro aún no sabe nada de la muerte de su hijo.

Pelé había sido diagnosticado con cáncer de colon en septiembre de 2021 y, ante la falta de respuesta de su organismo a la quimioterapia, el 29 de noviembre fue ingresado a Hospital Judío Albert Einstein en São Paulo, donde permaneció hasta el jueves, día que falleció.

Cuándo se despedirán los restos de Pelé

El astro será velado el lunes próximo en el estadio de Santos en Vila Belmiro, en cuyo alrededor se concentran fanáticos para recordar al mejor futbolista brasileño de todos los tiempos.

El club Santos pretende retirar su camiseta número 10 tras la muerte de Pelé, una medida que dependerá de la aprobación de la Comisión Directiva y la aceptación de la Conmebol para las competencias internacionales.