Unos delincuentes entraron a robar en una escuela de Corrientes y se llevaron hasta la Virgen de Itatí

Una vez más, un caso de inseguridad preocupó a los vecinos de la provincia de Corrientes. Este martes por la madrugada, unos ladrones ingresaron a la Escuela 517 José María Gómez de Mercedes y se robaron herramientas electrónicas y la Virgen de Itatí.

La directora de la institución, Norma Ramírez, habló con Tu Mercedes y dijo que los delincuentes se llevaron materiales que cuestan mucho económicamente, pero hubo uno muy importante por el valor sentimental que tenía para ellos.

La mujer llegó al colegio y se percató de que la reja de la Secretaría y Dirección no tenía candado. “Cuando entré ya me di cuenta que no estaba la computadora que contenía documentos e información de la escuela”, expresó.

Además, se llevaron el router, pero dejaron teclado, mouse y parlante. Para la directora las personas que entraron a robar conocen el colegio, ya que había un extraño mensaje en el lugar que estaba la computadora robada. “Te extraño Zuli”, escribieron haciendo mención a la directora que falleció hace un tiempo.

Pero lo más importante para la institución fue la pérdida de la Virgen. “Se llevaron hasta la Virgen que tiene para nosotros un gran valor sentimental, porque esa imagen nos acompañó siempre desde que se inauguró el edificio. Fue traída por el padre Julián Zini porque aquí se hacían las misas”, concluyó Ramírez.

Otro robo insólito en la provincia del Chaco: se llevaron 70 mil litros de agua de un colegio

La comunidad de Coronel Du Graty, una ciudad de la provincia del Chaco, se vio perjudicada ante un nuevo asalto en un colegio secundario. Esta vez se trata del robo de 70 mil litros de agua a la Escuela de Educación Secundaria N° 49 “Bernardo de Irigoyen”, en donde asisten más de 400 alumnos.

Beatriz Peralta, la directora del establecimiento, dio aviso de la situación cuando vio que un grupo de desconocidos ingresó al edificio. La autoridad observó que en un aljibe faltaban 70 mil litros de agua potable destinadas como reserva.

Además, pudo ver que la puerta de un depósito que guardaba la bomba estaba abierta, pero por suerte los delincuentes no se la llevaron.

Peralta hizo la denuncia en la comisaría local y se inició una causa para investigar sobre el caso y llegar a los delincuentes. Según informó Diario Norte, alrededor de 430 alumnos se vieron perjudicados por este vital elemento que mantiene con normalidad la institución.