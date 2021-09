Algo llamaba la atención en la fila de votantes de la Escuela N° 12 Almirante Brown en la Capital correntina el pasado domingo 29 de agosto. Un hombre aguardaba para ingresar al establecimiento y cumplir con deber cívico, con una correa sostenía a una pequeña oveja. En pocos minutos las fotos se hicieron virales.

Bebo, es la oveja más famosa de la capital correnntina. Radio LT7

Un matrimonio adoptó a Bebo. “Lo amo y los que quieren comérselo que primero coman a sus hijos”, ironizó Alba, la mujer quien junto a su marido crían y domestican a la oveja de tres meses. Contó que lo encontraron a orillas de una laguna a las afueras a de la ciudad de Corrientes y decidieron llevarlo a su casa para criarlo. “En la zona no lo pueden criar, cuando lo tarje era muy chiquito y cuando recién llegó a casa le daba leche con una jeringa”.

La mujer se definió además como una “amante de los animales”. Tiene una perra labradora y cinco gatos. “Pero a mí me gustan los animales de la puerta de adentro hacia mi casa. No me gusta verlos por la calle abandonados”, dijo.

“Se va a quedar con nosotros hasta siempre, es más, cuando vamos a pasear a la laguna donde hay otras ovejas y donde lo encontramos a él, ya no se acerca a las otras ovejas”, siguió en su relato.

La oveja es retratada durante el domingo 29 de agosto, la jornada electoral pasada en Corrientes. Radio LT7

Explicó que posee libreta sanitaria y documentación de la Policía Rural “para poder tenerlo con tranquilidad y para cuando viajamos con él en el auto”.