“Tenemos entendido que el gobernador Gustavo Valdés recibirá a los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) en los próximos días”, dijo este jueves Francisco Velar, reconocido productor ganadero de Corrientes. Esa posible reunión de los dirigentes ruralistas con el mandatario provincial es en el marco de un pedido hecho por Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) a los gobernadores de provincias ganaderas.

“Solicitamos audiencias con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Santa Fe, Omar Perotti; de Corrientes, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez de Mendoza; Alberto Rodríguez Saá de San Luis y de Córdoba, Juan Schiaretti, luego del encuentro mantenido con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su equipo, en el marco de la reapertura parcial de las exportaciones de carne Bovinas”, fue el pedido formal de los dirigentes del campo.

Valdés, que está en campaña en busca de su reelección se pronunció en reiteradas oportunidades en contra de las medidas presidenciales de cerrar las exportaciones. El mandatario correntino el pasado 18 de mayo pidió “revertir la equivocada decisión de restringir las exportaciones de carne, una medida que ha demostrado ser errónea e ineficaz”.

Corrientes posee unos 22 mil productores ganaderos en toda su extensión. Twitter Gustavo Valdés

Pronunciamiento

“Desde las entidades hemos expresado y ratificamos nuestro rechazo a los anuncios realizados por el gobierno nacional en Casa Rosada, ya que bregamos por la apertura total de las exportaciones. Si bien el diálogo es algo que siempre hemos propiciado desde la CEEA, nosotros no participamos en la elaboración de las medidas tomadas y no fuimos invitados a ninguna reunión previa de trabajo. Coincidimos, por supuesto, en la preocupación ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación que aquejan a nuestra economía pero que, como reiteramos ayer, no es responsabilidad de los productores”, es lo expresado por los ruralistas en un comunicado.