Agustina Muñoz, una joven emprendedora textil denunció que una clienta la estafó. La mujer fingió que le compró ropa y que se la pagaría a través de una transferencia, pero todo era mentira.

“Vendo ropa juvenil y me preguntó si hago envíos y si acepto transferencias y le digo que sí, me pide unas ropas y me hace captura de una supuesta transferencia y me dice que está tardando en impactar el pago”, comenzó relatando Agustina a través de su cuenta de Twitter, y señaló: “cuando me pagan por transferencia siempre se acredita rápido, era la primera vez que tardaba”.

Una emprendedora textil denunció en Twitter que una clienta la estafó. Foto: Twitter

“Esto pasó el jueves, el sábado le pido sus datos para hacer el reclamo y no me pasaba y me hizo otra compra de nueve mil pesos, me pagó cuatro mil pesos en efectivo que le robó a una chica que hace uñas y 8600 con la tarjeta de la hermana”, indicó la joven.

La emprendedora aclaró que no se imaginaba que iba a generar tanta repercusión, pero al hacerlo público descubrió que había estafado a otros emprendedores. “Me hizo supuestas transferencias y me mandaba comprobantes falsos y cuando publiqué eso en mis redes sociales, muchos otros emprendedores salieron a contar su historia”, contó.

La comerciante hizo pública la estafa y otros emprendedores le contaron que vivieron la misma situación. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, Agustina agregó: “hice una exposición policial en la Comisaría Séptima, pero hablamos con una abogada para hacer todos juntos una denuncia. Cuando se dio a conocer todo, esta chica, le llamó a mi abogada y le amenazó”.