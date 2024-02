Walter Ribonetto: lo que le cuesta a Talleres mantener el arco en cero, y qué dijo de Belgrano

Talleres perdió contra Barracas Central 2 a 1, volvió a cometer errores que pagó con goles y se mostró frágil defensivamente. Lo admitió su entrenador, Walter Ribonetto, por una derrota que duele con el clásico ante Belgrano encima.

“Trabajamos la fase defensiva, pero se hace cuesta arriba si te convierten a los dos minutos y te vuelven a convertir en el arranque del segundo tiempo, de un saque lateral. Más allá de los errores, nos generan pocas situaciones. Pero, en las que nos generan, estamos sacando del medio. Siempre queremos tener el arco en cero y hoy nos está costando”, asumió el Tino Ribonetto.

“Son situaciones que nos vienen pasando: el gol en contra con Gimnasia, tres penales en contra, los dos goles de hoy... en el fútbol argentino, tantos errores se pagan. Y lo que más duele es que no tenemos tantas situaciones en contra: si me decís que nos superaron en el juego, me iría más preocupado. Pero así es el fútbol y hay que seguir”, añadió.

Talleres visitó a Barracas en el estadio de Huracán por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. (Federico López Claro / La Voz)

Y completó: “No siempre vas a tener la suerte de dar vuelta los resultados. Los errores que cometimos en la fase defensiva son los que mas me preocupan. Y no estuvimos finos en la construcción. Nos duele y tendremos que seguir corrigiendo. Tampoco estaba todo tan bien antes ni todo tan mal ahora”.

TALLERES Y CÓMO SE ENFOCA EN EL PARTIDO CON BELGRANO

“El del sábado es un partido importante para todos. Para la gente, para los jugadores... todos lo queremos ganar y es un partido aparte. Lo vamos a preparar de la mejor manera, para conseguir los tres puntos” resaltó Walter Ribonetto sobre el duelo con Belgrano en Alberdi, por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

“Hoy terminaron todos bien, sin ninguna molestia. Afrontaremos el clásico con lo mejor que tenemos. Blas Riveros se hizo estudios para ver cómo iba de la lesión y está evolucionando”, añadió el entrenador Albiazul.