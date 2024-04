Walter Ribonetto: “Este es uno de los Talleres con más rebeldía, no es fracaso”

“El primer objetivo era meternos entre los cuatro. Dolió mucho, porque se de la ilusión de la gente. Estuvimos a un paso, a un punto. Lo pudimos ganar con un hombre de menos... Hay que enfocarse en lo que viene. El jueves tenemos un lindo partido para dar un salto a la clasificación”. Con la firma de Walter Ribonetto, técnico de Talleres, con la frustración de no acceder a cuartos de final de Copa LIbertadores, y con la mira calibrada en Libertadores.

El 2-2 con Independiente en Avellaneda los dejó afuera, pero destacó: “Este es uno de los Talleres de más rebeldía. Ningún equipo nos pasó por encima. Si hay bajones normales de todos los equipos. Tenemos gol, vamos de local y visitante de la misma manera, tenemos intensidad y funcionamiento. Perdimos apenas dos de 17 partidos. Esto sigue”.

Talleres visitó a Independiente por la última fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. (Federico López Claro / La Voz)

En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos, el DT Albiazul enfatizó: “No voy a hablar de fracaso. Queríamos meternos en la Fase Final de la Copa de la Liga y nos duele. Pero hicimos un torneo importante y no se pudo conseguir. No es fracaso. Fracaso es conseguir 10 puntos o perder 10 partidos de 14″.

Talleres visitó a Independiente por la última fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. (Federico López Claro / La Voz)

“No se habla de que tuvimos que jugar a 46 horas con Independiente Rivadavia. Siempre uno intenta cambiar para bien, para tratar de mejorar. Pero nadie dice nada del calendario. Yo me hago responsable porque quiero ganar. Con un día más de descanso cambiaba la historia. ¿Por qué no se pudo modificar el día y fuimos los únicos en jugar con tan poco margen de recuperación? Y... esa es la gran pregunta”, lanzó Ribonetto.

WALTER RIBONETTO Y LAS CRÍTICAS EN TALLERES

“La gente está para opinar... Pero hay mala leche y uno sabe cómo se manejan. Hablan de experiencia y yo puedo tener más experiencia que otros entrenadores. Pregunten a los jugadores cómo se maneja uno, cómo gestiono. Me quedo con esa tranquilidad”, expresó el DT de Talleres.

“Este es un desafío muy lindo, ser entrenador de un equipo tan importante como Talleres conocido mundialmente. Si me elegieron, creo que uno se lo ganó. Lo disfruto al día a día. Pongo dedicación y trabajo. Me levanto con muchas ganas de ir al predio”, puntualizó el Tino.

Walter Ribonetto, DT de Talleres . (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

Y resaltó: “Talleres es un club respetado, es un club modelo. Antes era difícil traer un jugador. Hoy todos quieren venir y todos hablan muy bien del club. Cuando yo vine a jugar hace 10 años atrás en el Federal era todo distinto. Hoy sólo tenés que entrenar y disfrutar”.

LAS DECLARACIONES DE FEDERICO GIROTTI Y LA TENSIÓN AFA-TALLERES

Muchas polémicas. Talleres visitó a Independiente por la última fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. (Federico López Claro / La Voz)

“No hablo de los arbitrajes. No hay que polemizar. Hay que dejarlo de lado. A veces te favorecen, otras no. No hay que volverse loco ni poner el foco ahí porque son energías negativas. Lo de Fede (Girotti) fue un momento de calentura. Puede pasar”, afirmó Ribonetto.