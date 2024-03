Walter Ribonetto, DT de Talleres: “El equipo entendió como jugar este partido”

“Uno quiere jugar bien, pero a veces hay que sacarlo adelante de otra manera al partido. La cancha ameritaba este juego. Los jugadores entendieron eso y lo más importante es el resultado”. El balance del triunfo de Talleres 1 a 0 sobre Deportivo Riestra, en la voz de su entrenador, Walter Ribonetto.

“Lo que nosotros veníamos haciendo por momentos no se podía llevar a cabo. El equipo entendió cómo tenía que jugar este partido. A veces tenés que automatizar otro comportamiento. En resumen, no sufrimos tanto, solamente los pelotazos largos, del arquero, de los centrales. Te complicaban con eso, pero no te llegaban claro”, se explayó el DT Albiazul.

“Era un partido para sacarlo adelante, mantener el cero en el arco propio. Y lo más importante que fuimos adelante. Con Barracas, Belgrano, River mismo, fuimos cuesta arriba. El equipo se tuvo que poner el overol. Sacar el partido de otra forma, no desde el juego y es lo más importante y se lo quiero reconocer a los jugadores” insistió el Tino Ribonetto.

Tallers en su visita a Riestra por Copa de la Liga 2024. (La Voz).

Y completó: “Necesitábamos otra cosa para este partido, lo sabíamos desde el primer minuto. Este grupo se merecía este triunfo. De tanto buscarlo, de todo lo que hemos vivido, esos accidentes que estábamos pagando. Esto es todo de los jugadores”.

SE VIENE LA ASAMBLEA SOCIAL EN TALLERES

El sábado 16 de marzo será la asamblea social de Talleres en la que se efectuará una nueva rendición de cuentas y en la que se expondrá la memoria y balance, el crecimiento patrimonial, el presupuesto para 2024 (el más alto de la historia porque superará el de 4.064.000.000 pesos anuales de 2022 que jugó Copa Libertadores) y los objetivos que se fijarán para los próximos meses.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

Entre otros puntos estarán el inicio de las obras de la ciudad deportiva en el CARD Amadeo Nuccetelli, y qué pasará cuando Andrés Fassi cumpla su mandato en 2025. Último, de acuerdo a lo que le permite el estatuto.