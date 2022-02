El fiscal Enrique Gavier ordenó que Francisco Daniel Scudieri vuelva a ser detenido, luego de que en diciembre pasado se haya ordenado el cese de la prisión preventiva bajo una fianza de 10 millones de pesos.

Scudieri es el titular de la firma Zárate Construcciones y afronta una causa por “apropiación indebida de tributos reiterada” (28 hechos) y “estafas reiteradas” (del primero al 97º hecho), todo en concurso real.

El encargado de confirmar esta información fue el abogado de varias de las víctimas, Carlos Nayi. “La modalidad que ofrecía era la compra mediante la modalidad de acopio. Terminó siendo una de las maniobras estafatorias más grande que se pueda conocer en los últimos años”, aseguró el abogado.

En diciembre pasado había quedado en libertad. “Tenia una condena a 3 años de prisión porque se había apropiado ilegalmente de un inmueble 657 mts cubiertos. Él dos escribanos, un miembro de la procuración fiscal y un empresario terminaron condenados. Quedaban 178 damnificados”, explicó Nayi.

Ahora se conoció que se ordenó nuevamente la detención a partir de estas graves denuncias. Hasta el momento hay 12 personas imputadas: Scudieri, acusado por asociación ilícita, estafa reiterada, falsedad ideológica, vaciamiento de empresa; su esposa, bajo las mismas imputaciones; los dos abogados imputadas de estafa procesal-, otro abogado, estafa y asociación ilícita; el contador y dos empresarios.

A su vez, se ordenó un embargo por 15 millones de dólares para resguardar el patrimonio de los damnificados. En este marco, Nayi aseguró que los empresarios “intentaron a través de concurso buscar un escudo y les fue muy mal”.

El único detenido es Scudieri mientras que los otros imputados permanecen en libertad hasta el juicio. “Entiendo que va a ser efectiva la condena por la gravedad de los hechos”, remarcó Nayi.

La palabra de una de las víctimas de Zárate Construcciones

“Hice compras con la promesa de que no había plazo para retirar los materiales, se me otorgó la compra a través de un crédito de Bancor y cuando quise retirar la mercadería nos dimos que estaba en convocatoria de acreedores y no llegaba nada. Es un engaño más a todas las victimas”, indicó un hombre.