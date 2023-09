Volvieron a detener al “Porteño” Luzi: portaba un arsenal y sus acompañantes tenían frondosos antecedentes

Martín “el Porteño” Luzi volvió a ser detenido por la Policía de Córdoba. Está acusado de integrar una banda de ladrones, que fue arrestada con un arsenal, chalecos antibales y un auto importado. En noviembre del 2022, le habían otorgado la libertad condicional por buena conducta.

Cuando lo apresaron, Luzi tenía un chaleco antibalas con la inscripción “Policía de Córdoba” y una pistola 9 milímetros. Dos de sus compañeros, tenían frondosos antecedentes y pedido de captura vigente.

LUZI VOLVIÓ A SER DETENIDO

El operativo se dio a la altura de la calle José Antonio Miralla 1.033, en barrio Rogelio Martínez, cuando uniformados observaron a dos hombres en un Audi Q5 con una actitud sospechosa frente a una vivienda y al “percatarse de la presencia policial, se subieron al auto y exhibieron un arma de fuego” y se dieron a la fuga.

Es por eso que, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo que finalizó en barrio El Chaparral. Allí arrestaron a todos los integrantes de esta peligrosa banda. Entre ellos, Martín Luzi.

LUZI Y TRES DETENIDOS CON UN ARSENAL

Martín “el Porteño” Luzi, Roberto Rometo (49), que registra pedido de captura vigente, Leantro Jatib (36) y Alexis Eduardo Cimentón (32), que también tiene pedido de captura vigente, fueron los detenidos en el último operativo.

Los efectivos secuestraron el Audi Q5 en el que viajaban, que tenía pedido de captura. En tanto, Luzi tenía un chaleco antibala con inscripción de la Policía de Córdoba y una pistola marca Bersa modelo Thunder Pro 9mm. Romero también tenía un chaleco y una pistola Glock 9 mm., una riñonera con dos cargadores largos y tres cargadores comunes.

Fue detenido nuevamente Martín "El Porteño" Luzi, quien había recuperado la libertad por buena conducta en noviembre del año pasado. (Policía de Córdoba)

Dentro del vehículo, encontraron: pistolera de cuero, precintos plásticos, linterna, barreta metálica, destornillador, mochila, corta perno metálico, alicate de corte, llave francesa, pinza multiuso, masa de albañil, 116 cartuchos de pistola 9mm, dos chapas patentes, binoculares, cedulas identificadoras, entre otras cosas.

LUZI Y CASI UNA VIDA EN LA CÁRCEL DE CÓRDOBA

Luzi había salido de la cárcel en noviembre del año pasado, por buena conducta. Tenía un oscuro pasado como el delincuente más peligroso y buscado de Córdoba, acusado de una decena de secuestros extorsivos.

Fue preso en 2004. Un año después, emprendió una fuga “de película” de la cárcel de Bouwer. De acuerdo a la condena, tendría que permanecer preso hasta 2029, pero la decisión del juez de ejecución penal de darle libertad condicional se basó en la “buena conducta” que mostró el reo.

“El daño que uno hizo a terceros, no lo quisiera vivir ni yo mismo pero no lo puedo revertir. Mi actitud es no volviendo nunca más a delinquir, viviendo como una persona común y corriente”, había declarado a la prensa cuando la Justicia le otorgó el beneficio.