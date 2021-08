Un joven salvó su vida luego de que motochoros intentaran robarle y lo amenazaran con dispararle si no les entregaba todas sus pertenencias. El hecho delictivo ocurrió en barrio Dean Funes cuando el muchacho había salido a trabajar. Todo quedó filmado por una cámara de la zona.

Todo comenzó cerca de las 6.53 de este lunes, cuando Nicolás salió apurado porque llegaba tarde al local donde trabaja. “Soy empleado en una juguetería y mi horario habitual es más tarde, pero la semana anterior y esta laburo desde las 7”, indicó el joven a El Doce.

A los pocos segundos de que salió de su casa, se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad que una moto se acerca hasta donde está el joven y se se lo ve volver corriendo a Nicolás.

Es que cuando salió de su casa los delincuentes empezaron a perseguirlo y lo arrinconaron con la moto. “Me subí a la vereda para que no me vean, pero escuché que aceleraron y al toque me tiraron la moto encima. ‘Dame todo o te quemo’, me dijo uno de los tipos y yo empecé a correr. En ese momento sentí un disparo y seguí”, aseguró el muchacho.

Nicolás volvió a su casa corriendo y gritando, lo que permitió que alguien lo escuchara y justo en ese momento le volvieran a abrir el portón para que ingresara. Mientras tanto uno de los delincuentes se había bajado con la moto y le apuntaba con un arma.

“Pasé de largo por las dudas pero algún familiar abrió el portón y decidí entrar. Los de la moto se frenaron frente a mí, me apuntaron y se fueron cuando entré”, explicó.

Ahora el joven asegura que tiene miedo de salir de su casa.