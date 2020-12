Un nuevo hecho de violencia y agresión se vivió en Córdoba este jueves por la mañana. Un sujeto arrojó una piedra contra el vidrio de una unidad de Tamse porque la chofer decidió bajarlo del transporte por no tener barbijo.

El titular de la empresa municipal, Marcelo Rodio, confirmó la noticia e informó que el hecho se produjo cerca de las 10. La acción del violento quedó registrada por las cámaras de seguridad dentro del colectivo de la línea C1.

Al parecer, el sujeto subió a la unidad en la segunda parada de ruta 20 antes de Maestro Vidal sin el barbijo correspondiente, en plena época de coronavirus, y ante esa situación la conductora le advirtió que no podía dejarlo continuar el viaje.

“Se hizo el que buscaba el barbijo en el bolsillo y fue al fondo. Al verlo por retrovisor, vi que no se lo había colocado así que le llamé la atención. Me dijo que no iba a bajar porque ya había pagado el boleto”, declaró Elena, la chofer, a Radio Suquía.

En ese momento el joven comenzó a gritarle a la conductora por lo que ella decidió activar el botón antipánico que poseen las unidades para requerir presencia policial.

Allí fue cuando el sujeto decide bajarse de la unidad y aprovechando que estaba detenida tomó un escombro de la vereda y lo arrojó contra el parabrisas del colectivo. Por fortuna el vidrio no se rompió y no causó heridas en la conductora.

“La tranquilidad que la tecnología nos da mas seguridad. Hasta el momento no se logró detener a la persona”, indicó Rodio.