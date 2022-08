Video: el festejo íntimo de Belgrano por otro triunfo que lo acerca al objetivo

Belgrano derrotó a Agropecuario por 1 a 0 con gol de Pablo Vegetti, se aseguró un lugar en el Reducido por un ascenso y sigue como líder de la Primera Nacional con nueve puntos de ventaja sobre el escolta, San Martín de Tucumán, con seis fechas por jugar.

El plantel lo festejó con el sabor de un triunfo clave en la recta final, más allá de la cautela del técnico Guillermo Farré, con la frase en sintonía con el presidente Luis Fabián Artime: el “todavía falta mucho”. Así lo captó el video que el video Santiago Longo publicó en sus redes.

Con el triunfo Belgrano mantuvo a nueve puntos de distancias a los tucumanos, que golearon anoche viernes a Güemes. Y le sacó once a Instituto, el tercero en la tabla, que empató en cero con Villa Dálmine. En la próxima fecha recibirá a Tristán Suárez el domingo 4 de setiembre a las 20.10. Y después

Posiciones (primeros puestos): Belgrano 64; San Martín de Tucumán 55; Instituto 53; Gimnasia de Mendoza 51; All Boys 50; Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever y Estudiantes de Caseros 47.