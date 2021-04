No es la primera vez que vecinos de del barrio Cerro de las Rosas al noroeste de la ciudad de Córdoba se quejan por el nuevo estacionamiento medido implementado por la Municipalidad.

En definitiva, rechazan el cobro del sistema en algunas cuadras no residenciales del barrio. En ese sentido, colocaron carteles tapando la señalización oficial del estacionamiento habilitado.

“Vecinos que pagan impuestos no serán tarifados por estacionar en su barrio”, es la frase que se puede leer en señal de protesta.

“La Municipalidad no escucha, no entiende, no pregunta y de la noche a la mañana colocaron letreros del estacionamiento medido. No tuvieron la amabilidad de preguntarnos, como nos dijeron”, expresó sobre esto Omar Carbonari, quien integra el centro vecinal de Cerro de las Rosas a La Voz.

Según denuncia, funcionarios le habían prometido que en los barrios alejados del área central o de zonas no comerciales no se abonarían el SECM y que, además, serían consultados.

Y agregó: “Si se cobra en la Tejeda, los autos invadirán las calles internas del barrio y si nosotros no hacemos escuchar nuestros reclamos a viva voz, pondrán también letreros en cuadras de Fernando Fader y de Tristán Malbrán”.

La respuesta del Municipio

La Secretaría de Movilidad Urbana le informó a La Voz que “convocará nuevamente al diálogo” a los frentistas de este sector de la ciudad.

Y explicaron que el estacionamiento controlado solo se cobra en zonas comerciales, no en las residenciales. En ese sentido, enfatizaron que los “naranjitas” que trabajan “fueron capacitados”.

“Ya conocen a los frentistas, a los dueños de las casas y en una zona comercial, no se les cobra”, se insistió.

Por otro lado, desde Tránsito municipal se aseguró que, si bien la cartelería está colocada desde febrero y marzo pasado, no se lleva adelante el cobro en este sector en el que protestaron los vecinos.