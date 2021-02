La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) adquirió una súper computadora para mejorar la capacidad tecnológica de la alta casa de estudios. “Serafín” -como se bautizó al aparato- posiciona a la institución científico-educativa con mayor potencia de cálculo destinado a la investigación de Argentina.

El nuevo equipamiento tiene una performance de 156 teraflops pico y se sumará a otros clusters con similar tecnología (CPU) que ya operan el Centro de Cómputo de Alto Desempeño (CCAD) de esta universidad: Mendieta (~ 9 teraflops pico), Mulatona (~6 teraflops pico) y Eulogia (~ 56 teraflops pico).

El aparato se encuentra dentro de la más alta tecnología del país. Cadena 3

La instalación de los prácticamente 800 kilogramos de equipo que conforman Serafín comenzará en un par de semanas, cuando finalicen las tareas de reacondicionamiento en el Data Center de la UNC. Se prevé que tras una serie de pruebas, esté operativa para mediados de marzo.

La nueva supercomputadora fue adquirida a través del Programa de Adquisición de Grandes Equipos (PAGE) que instrumenta la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.

La compra se efectuó a través de una licitación pública nacional lanzada a fines de 2019 y demandó una inversión de 371.784 dólares.

El director del CCAD, Oscar Reula, dijo a Cadena 3 que la supercomputadora será utilizada por el sistema científico de la UNC y del país, como también tendrán acceso las empresas de tecnología.

“Hoy en día no se puede hacer ciencia en casi ningún campo si no se usan las supercomputadoras, son una herramienta fundamental. Para que nuestra ciencia y tecnología no se atrasen, decidimos que las usen todo lo que puedan”, sintetiza.