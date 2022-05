El humor cordobés no tiene límites y ahora tres trabajadores de la construcción se hicieron virales por un supuesto “secuestro” en el que la “pobre” víctima era obligado a ingerir bebidas alcohólicas.

El video lo compartió Only in Córdoba en sus redes sociales y, como siempre, se terminó haciendo viral y es un furor en Córdoba.

“Amor me secuestraron. Me están pidiendo el rescate, pero no llames a la policía porque me dicen que si llamás a la policía me van a tener dos días tomando. Mira me están obligando. Mira como me hacen tomar. Te amo, perdona”, se lo escucha al hombre, mientras los secuestradores “lo apuntan” con dos botellas de cerveza.

La publicación tuvo un gran éxito y le sacó más de una carcajada a los usuarios. “Hollywood se está perdiendo un pichoncito”; “Las armas son tremendas”; “Córdoba cuna del cuarteto y del humor”, fueron algunos de los comentarios.