Un Cacho de Talleres: lo dirigió en una campaña inolvidable, y lo ve ganador ante River

De pretemporada en Rusia y en instancias finales de Copa Libertadores y Copa Argentina, además de ser puntero en Liga Profesional; Talleres evolucionó muchísimo desde aquellos años en que fue dirigido por Arnaldo Sialle.

Cacho, ahora nuevamente técnico de Brown de Madryn, dejó su huella en el club y con los hinchas Albiazules con dos hitos: el ascenso a la Primera Nacional, contra San Jorge la noche de las 62 mil personas en el Kempes, en 2013; y la victoria en Copa Argentina con eliminación a Belgrano, por aquel gol de Gastón Bottino. Y ahora mirá con satisfacción y orgullo el presente de la T.

"Cacho" ya tiene trabajo de nuevo. (Foto: Pedro Castillo)

“Dirigir a Talleres fue de lo más importante que me pasó en la vida. La pasé muy bien, fui feliz. Hoy me encuentro con hinchas y tengo el reconocimiento, y eso no tiene precio”, resaltó Cacho en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

De cara a un segundo semestre lleno de desafíos, por ejemplo el cruce con River por octavos de final de la Libertadores, Cacho indicó: “Talleres está en condiciones de competir y ganarle a cualquier rival. No hay que sorprenderse si Talleres le gana a River la llave”.

“Cacho” serio. Al entrenador de Talleres le dolió como a todos sus dirigidos haber caído al final. // Foto: La Voz del Interior

Y redobló la apuesta, por lo que será el duelo con Boca por el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina. “Este Talleres tiene muchas chances de ganarle a River y a Boca y avanzar en los dos torneos”.

Rubén Botta en el partido en el que Talleres y River empataron 2-2 en el estadio Mario Alberto Kempes. (Prensa Talleres)

“El crecimiento de Talleres ha sido exponencial y difícil de lograr... Se consolidó y pelea torneos. Ya jugó dos finales por Copa Argentina, es cuestión de tiempo, que llegue a ganar un título”, confió Cacho Sialle. “Me gustaría alguna vez trabajar en la estructura del club, participar desde algún lado”, expresó.

El Club Atlético Boca Juniors pasó a semifinales de la Copa Argentina por penales El xeneize empató con Talleres de Córdoba 1 a 1, pero le ganó a los cordobeses por penales y enfrentará a Estudiantes de La Plata. Foto. Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

¿EL ASCENSO CON TALLERES O GANARLE A BELGRANO?

Ante la pregunta si disfrutó más el sacar a Talleres del Argentino A o el impactante triunfo sobre Belgrano en Copa Argentina, Cacho Sialle no lo dudó: “Las dos cosas fueron importantes, los hinchas las valoraron mucho. El objetivo era ascender. Pero era un clásico, y el Belgrano de Zielienski venía bien. Fue una alegría pasar de fase”.

Sialle admitió que vio de lejos la jugada de Carabajal y no reclamó el supuesto penal (Foto: Sergio Cejas).

Y añadió: “Era un día a día en el que había que estar pendiente a todo, que es lo que hay que hacer en un club grande. Jugamos con Belgrano a pocos días del partido decisivo por el ascenso y había que tomar decisiciones, por eso se vivió todo intensamente. Son las cosas que uno se lleva hasta la tumba”.

CACHO SIALLE, DE OLAVE A RIBONETTO Y SU OPINIÓN DE LOS DT

En aquel Talleres-Belgrano, el arquero era Juan Carlos Olave, hoy DT de Racing de Nueva Italia, a quien Arnaldo Sialle enfrentó en la fecha pasada con Brown de Puerto Madryn. “Somos amigos de muchos años con el Juanca. Nos tocó ganar, pero Racing fue y derrotó a Agropecuario y demostró que es un equipo peligroso. Va a andar muy bien”.

Racing perdió por 2-1 frente a Guillermo Brown de puerto Madryn ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Y también con Brown, pero en 2011, le tocó dejar afuera a Talleres en un Reducido por el ascenso. “El técnico era el Sapito Coleoni y jugaba Walter Ribonetto, que creo que esa noche en la Boutique fue expulsado. Ahora hace un gran trabajo como DT”, destacó.