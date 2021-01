Un increíble hecho de violencia le tocó vivir a una mujer embarazada luego de que un albañil que había trabajado en la casa la atacó y ahorcó hasta dejarla inconsciente. El hecho se produjo el lunes pasado, en una vivienda de barrio Empalme de la capital cordobesa.

“Cerca de las 8.20 me golpean la puerta, atiendo, era un exalbañil que había estado trabajando en casa. Me dice que había dejado ropa y herramientas. Sin abrir la puerta, me voy al patio a buscar las cosas y como no podía sacarlas por la ventana, abro la puerta”, indicó a Telefé Córdoba María (31), quien cursa la 37ª semana de embarazo.

“En eso me pecha para adentro, me pega, me tira al piso, me dice que yo había sido responsable de que se haya quedado sin trabajo. Me tapaba la nariz y la boca, yo gritaba, y en eso me empezó a ahorcar”, agregó la mujer.

Según relató la agredida, el sujeto también estaba por tener un bebé y estaba enojado por haberse quedado sin trabajo. Una empleada de limpieza que justo llegó a la casa la ayudó a liberarse del ataque del hombre. “Ella me cuenta, porque no tengo conciencia de eso, que le pide que me suelte y que luego me ayudó a pararme. Él nos hizo acompañarlo por la casa mientras iba revisando todo y sacando cosas de valor”, aseguró María.

“Estoy bien, mi bebé está bien, pero tengo una sensación de terror increíble, estoy horrorizada”, describió la mujer que debió permanecer tres días internada.

“Me dijo que si yo denunciaba o salía a hablar, él iba a volver para terminar su cometido”, contó.

El jueves supieron que el agresor había sido finalmente detenido. “Queremos que la carátula sea intento de homicidio, porque él llegó decidido a matarme”, enfatizó.