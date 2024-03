Ulises Bueno y Luck Ra lanzarán una canción juntos: el adelanto de la esperada colaboración

Luck Ra es uno de los cantantes emergentes de Córdoba que la está rompiendo con su música a nivel nacional y que se une con los históricos cuarteteros para hacer colaboraciones. En esta oportunidad el elegido fue Ulises Bueno, un exponente de la música popular de Córdoba.

La noticia fue dada por los artistas a través de las redes sociales, quienes además ofrecieron un pequeño adelanto de lo que será su nueva canción.

VIDEO DEL ADELANTO: ULISES BUENO Y LUCK RA LANZARÁN UN TEMA JUNTOS

“Este es el próximo tema que vamos a sacar con Ulises, y dice algo como esto, escuchá”, anunció Luck Ra, para luego ponerse a entonar con Ulises. Esta es parte de la letra de la canción, cuyo título aún no fue revelado: “El alcohol me lastimó, por eso me enojé. El domingo por la mañana dije basta y lo dejé”.