Ulises Bueno abrió su corazón y contó cómo superó las adicciones: “Soy feliz lo mismo”

Ulises Bueno fue invitado a Se extraña a la Nona, el programa de streaming de Olga, y se animó a hablar de sus adicciones. El cantante de cuarteto reflexionó sobre su proceso y aseguró que hace un año que dejó de consumir drogas.

Además de referirse a su presente musical y a la pausa que tuvo que hacer de los escenarios, el cuartetero hizo un balance de su situación actual y aseguró estar feliz con la decisión que tomó.

ULISES CONTÓ CÓMO SUPERÓ LAS ADICCIONES

“Al margen de las pérdidas, tuve muchos problemas con las adicciones. Yo pensé que iba a llegar un punto donde no iba a poder vivir sin eso. La enfermedad había superado tanto que no iba a poder vivir si no me levantaba y consumía un porro aunque sea”, manifestó el cuartetero.

Con Yayo, Fran, Grego y “el Pelado” presentes, el cordobés celebró su alejamiento a las adicciones y expresó: “Hoy hace un año que no fumo y digo ‘wow, estoy feliz’. Soy feliz lo mismo, y disfruto de la vida capaz que más. Yo lo disfruto un montón”.

El show de "despedida" que protagonizó el cordobés, cuando puso una larga pausa a sus presentaciones.

Y agregó: “Yo decía que no era cantante sino que consumía algo. Hoy soy la persona más feliz del mundo porque puedo ver cada reacción de la gente, puedo ver cada momento, cuando se emocionan... hasta me genera emoción a mí y se me pone la piel de gallina”.

En este sentido, Bueno señaló lo importante de su tema “Me Levanté” y destacó que es una canción que lo toca constantemente. “Realmente me levanté (...) No estoy esperando a que termine para ir a consumir otra dosis”.

ULISES BUENO Y SU REFLEXIÓN DEL USO DE LAS DROGAS

Respecto al consumo de drogas, el cordobés señaló: “Está bueno salir de ese lugar, pero cada uno decide si volver (...), pero hay que tener la cabeza clara, la sangre purificada y estar en óptimas condiciones”.

Aún así, aseguró que no se arrepiente de lo que pasó y concluyó: “Somos quienes somos por todo lo que hemos hecho. Lo bueno está en darse cuenta para poder salir de ese lado oscuro”.