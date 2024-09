Triunfazo rompe rachas: Belgrano volvió a festejar con un 4-2 en Tucumán

Este Belgrano que no reencontraba su mejor versión, y por ende hacía ocho fechas que no conseguía victorias, se sacó las ganas en Tucumán, ante un encumbrado Atlético. Y se impuso 4 a 2 por los goles de Aníbal Leguizamón, Facundo Quignón, Nicolás Fernández y Pablo Chavarría. Un ex Instituto, Mateo Bajamich, había anotado el transitorio empate y el descuento final. Fecha 15 del Torneo de la Liga Profesional, antesala de los duelos con Boca y Talleres.

El Pirata se puso en ventaja a los 10 minutos, cuando Juan Velázquez puso con justeza un envío en la cabeza de Leguizmón, quien entró por detrás de todos para abrir el marcador en Tucumán.

¡LO GANA EL PIRATA EN EL ARRANQUE! Leguizamón entró por el segundo palo y anotó el 1-0 de Belgrano vs. Atlético Tucumán.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Reaccionó el dueño de casa y en una jugada para la polémica reclamó penal por mano en el área de Facundo Quignón. El árbitro Darío Herrera no la vio, y desde el VAR no lo llamaron para revisar la acción.

¡ATENCIÓN! El VAR no llamó a Herrera a revisar esta jugada... ¿Era penal para Atlético Tucumán?



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Lo mismo el Decano fue y fue y a los 36 minutos encontró un premio que ya merecía por Bajamich, quien fusiló desde el borde del área chica al paraguayo Juan Espínola, tras una cesión de Tesuri.

¡LO EMPATA EL DECANO! A los 35' del PT, Tesuri se la dejó a Bajamich que definió y anotó el 1-1 de Atlético Tucumán vs. Belgrano.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

LOS GOLES DE BELGRANO PARA EL 3 A 1

Canado el partido parecía cambiar de manos y el entretiempo era oportuno para Belgrano, vino el segundo del Celeste. Corner, otra flaqueza defensiva de Atlético y Quignón saltó sin oposición para un frentazo y el 2 a 1.

¡¡OTRA VEZ EL PIRATA EN VENTAJA!! El cabezazo de Quignon picó adentro tras pegar en el travesaño y Belgrano festeja el 2-1 vs. Atlético Tucumán.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Después del descanso, el equipo de Juan Cruz Real encontró un tranquilizador 3-1. Presión ante la salida del dueño de casa, le quedó a Franco Jara y pase gol al “Uvita”, quien de primera le hundió el arco a Durso.

¡SEGUNDO GOL DE UVITA EN EL PIRATA! Fernández definió de primera tras el pase de Jara y puso el 3-1 de Belgrano vs. Atlético Tucumán.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Fue un golpe a la mandíbula del Decano, quien de todos modos, ya con el ex Belgrano Marcelo Estigarribia y con el Pulguita Rodríguez, intentó acortar la diferencia. Y estuvo cerca en un tiro libre frontal de Bajamich que el paraguayo Espínola desvió a puro reflejo. El ex Instituto buscó toda la tarde-noche, y se llevó el premio del descuento.

¡PURO REFLEJO! El tiro libre de Romero se desvió en Rébola y Espínola estuvo atento para evitar el segundo del Decano.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

¡DESCUENTA EL DECANO! Doblete de Bajamich para el 2-3 de Atlético Tucumán vs. Belgrano.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2024

Pero lejos de poder arriconar a Belgrano en los minutos finales y por el empate, vino del cuarto del Pirata, en una contra con el peruano Bryan Reyna que encontró la defensa local desmantelada. Pase gol al también ingresado Chavarría, y cuartetazo Celeste.

¡¡NUEVAMENTE DOS GOLES DE VENTAJA SOBRE EL FINAL!! Gran jugada colectiva del Pirata y Chavarría la empujó para el 4-2 vs. Atlético Tucumán.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2024

Seis partidos sin ganar por la Liga, y dos derrotas en octavos de Copa Sudamericana quedaron atrás. Belgrano volvió al triunfo y muy oportumanente, porque se viene Boca en Alberdi, y después el clásico con Talleres.

CÓMO LLEGA BELGRANO

Desde aquel ya lejano triunfo frente a Godoy Cruz 1 a 0 en Alberdi con gol de Juan Barinaga, hoy en Boca, el Pirata no volvió al triunfo. Y también tiene poco gol, ya que Franco Jara cortó una sequía ante Independiente de 430 minutos.

Franco Jara, delantero de Belgrano, que marcó el 1-1 ante Independiente. (Prensa Belgrano)

Justamente Jara recupera su lugar en la ofensiva, junto a “Uvita” Fernández y por el peruano Bryan Reyna, quien hizo muy poco ante el Rojo. Además, Lucas Menossi entrearía por Esteban Rolón en el doble cinco, y en la defensa Alejandro Rébola y Mariano Troilo se disputan un puesto.

Matías Suárez no integra la delegación de Belgrano, por lesión.

Quedó descartado Matías Suárez, por una lesión en el soleo. Justo ahora que el ex River venía repuntando en su rendimiento, sobre todo en aquel primer tiempo con Gimnasia de La Plata. Tampoco viajó el juvenil volante Gerónimo Heredia.

ASÍ ESPERA ATLÉTICO A BELGRANO

La goleada sufrida por Atlético Tucumán en su visita a River aminoró lo que es una muy buena campaña de Facundo Sava, sobre todo como local. De los últimos ocho partidos, se quedó con la victoria en seis y es tercero en la tabla de posiciones, a cinco del líder Vélez y a dos del escolta Unión.

Marcelo Estigarribia, ex Belgrano, una carta de gol del Atlético Tucumán.

Sería titular Marcelo Estigarribia, delantero que pasara por Belgrano en la pandemia, en lugar de Mateo Bajamich (ex Instituto). Y para acompañar en la dupla de ataque al “Pulguita” Luis Miguel Rodríguez.