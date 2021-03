Hace instantes se confirmó el fallecimiento de Tiziana Montero, la adolescente de 16 años que recibió un disparo en la cabeza en barrio Ciudad Evita. La joven se encontraba internada en coma y con respirador, con un daño cerebral irreversible y no podía ser operada debido a que la bala había quedado alojada en el cráneo.

Este martes, detuvieron a una pareja de jóvenes acusadas de homicidio en grado de tentativa, carátula que cambiará tras confirmarse el fallecimiento de la víctima. La causa está a cargo de la fiscal María Eugenia Pérez Moreno.

De acuerdo con lo publicado, al parecer, antes del ataque, Tiziana estaba en una fiesta junto a su novio, que tuvo una disputa con otro joven.

El padre de la chica dijo que tras la discusión su hija y “el novio se fueron”. “Y ya estaban en la puerta de mi casa. Ahí llegó el otro chico acompañado por una chica. Ella sacó el arma y disparó. Parece que la bala era para él, pero le dio a Tiziana en la frente”, indicó.

El pasado lunes, su papá realizó un video en el que explicaba la situación en la que ocurrieron los hechos y realizaba un desesperado pedido. “Es durísimo, pero quiero tratar de llegar a algunos de ustedes y que hagan caso. Está complicada esta cuestión de salir, hoy en día ustedes se divierten diferente. Tienen un concepto totalmente errado de lo que es divertirse. Si no hay alcohol, o no corren drogas, o no hay peleas, para ustedes no es diversión”, exponía en el video.