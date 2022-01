Tras ser dado de alta luego del feo episodio vivido el pasado domingo en su casa, Javier “la Pepa” Brizuela reconoció que llegó a temer por su vida. El cantante de La Barra envió un mensaje a sus fanáticos en el cual también agradeció el apoyo recibido.

“Por suerte me dieron el alta hoy, estoy bien y a cuidarse, todo fue un pico de estrés”, advirtió Brizuela a través de un video publicado en redes sociales. “Acá tenía que llegar… a tomar mate al lado de la pileta y no llegué… me fui al hospital”, contó mostrando el patio de su casa.

“Esto fue el golpe que me di por el que me sangró la nariz”, indicó el artista señalando su cara. Asimismo, respecto a los momentos posteriores, cuando fue internado en el hospital, confesó: “Me cagué todo… porque no sabía qué mierda tenía”.

Por último, Brizuela aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Gracias a todos por la preocupación, se los quiere mucho. Un gran cariño y abrazo”, concluyó el líder de La Barra.