Todo lo que tenés que saber de la visita de Talleres a Vélez, sexta fecha Liga Profesional

Comienza el exigente segundo semestre para Talleres, y el primer escalón es la visita a Vélez este domingo a las 20 en Liniers, donde irá por los puntos para retomar la cima en el Torneo de la Liga Profesional. Sexta fecha, televisado por TNT Sports.

Además del torneo doméstico, el equipo de Walter Ribonetto afrontará en esta segunda parte del año el duelo con River, por los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto; y contra Boca, por la misma instancia en Copa Argentina.

Talleres derrotó 1 a 0 al Estrella Roja. Foto: Talleres

CÓMO LLEGA TALLERES

Tras su gira por Rusia para parte de la pretemporada, Talleres vuelve al ruedo sin Ramón Sosa, quien se reincorporó al plantel tras su participación con Paraguay en Copa América, pero que por ahora no será tenido en cuenta a raíz de lo que sería una inminente transferencia.

Talleres vuelve a la acción ante Vélez, con este plantel. Foto: Prensa Tallere

Sí integra la lista de concentrados y podría tener minutos en cancha el tucumano Sebastián Palacios, en su regreso para el tercer ciclo en Talleres tras su paso por Grecia. Hasta aquí es el único refuerzo Albiazul, aunque en las próximas horas se confirmaría la llegada de Franco Moyano, volante de Argentinos Juniors, y Mateo Sanabria, extremo de Lanús a préstamo en Central Córdoba.

Sebastián Palacios, delantero de Talleres, que regresó al club. (Prensa Talleres)

La única duda sería en el lateral izquierdo, con el venezolano Miguel Navarro o el paraguayo Blas Riveros. Y en el doble cinco se reedita la mejor dupla por rendimiento: Ulises Ortegoza tras su lesión, y Marcos Portillo.

Los venezolanos Miguel Navarro (izquierda) y Yefferson Soteldo celebra la victoria 1-0 ante México en el Grupo B de la Copa América, el miércoles 26 de junio de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun) Foto: Ryan Sun

Adelante, dos que se reencontraron con su nivel, Alejandro Martínez y Bruno Barticciotto, por ambos extremos y secundando al cerebral Ruben Botta, para abastecer al goleador Federico Girotti.

ASÍ ESPERA VÉLEZ A TALLERES

Michael Santos, el goleador uruguayo de Talleres hace un par de temporadas, es refuerzo de Vélez pero no será de la partida este domingo porque no le llegó el transfer del Juárez FC, club al que fue vendido en México.

Michael Santos fue anunciado como nuevo jugador de Vélez Sarsfield. Foto: Prensa Ve

Por otra parte no jugarán los volantes Cristian Ordoñez y Santiago Cáceres, expulsados contra Boca, ni Juan Ignacio Méndez, quien pasó a Newell’s. El arquero Tomás Marchiori tiene pubalgia, pero jugaría, y Tomás Guidara, ex Belgrano, entraría al lateral derecho por Joaquín Garcia (integra la selección que estará en los Juegos Olimpicos). Y va de titular Francisco Pizzini, ex Talleres.

PROBABLES FORMACIONES DE VÉLEZ Y TALLERES

Vélez: Tomás Marchiori; Tomás Guidara, Emanuel Mammana, Patricio Pernicone y Elías Gómez; Leonel Roldán, Agustín Bouzat y Claudio Aquino; Francisco Pizzini, Braian Romero y Thiago Fernández. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Miguel Navarro o Blas Riveros; Marcos Portillo y Ulises Ortegoza; Alejandro Martínez, Ruben Botta y Bruno Barticciotto; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.