“El rival nos superó y no le encontramos la vuelta en los 90 minutos. Siempre llegaron un segundo antes que nosotros y cuando no tenés un buen partido lo normal es que no lo ganes”. Sin rodeos, Fernando Quiroz asumió los errores de un Instituto que perdió sin atenuantes 1-0 ante Almagro, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

“En los manos no prevalecimos, en el primer tiempo no tuvimos desbordes. La idea fue buscar arriba con más gente, pero no tuvimos precisión. Fue un partido malo nuestro, es un equipo nuevo y puede pasar estas cosas. Hay que reponerse rápido e ir a Adrogué a intentar ganar”, añadió el entrenador Albirrojo.

“Almagro hizo un buen partido y nosotros no tuvimos a la altura de lo que podemos hacer. Tenemos que asumirlo y tener autocrítica. No podemos decir que el partido se podía haber empatado, porque el rival nos ganó bien”, se sinceró Teté.

“La actitud de no bajar los brazos fue lo mejor. Por lo demás, no encontramos los caminos. Hay que levantar el nivel porque el equipo está capacitado. Hay que buscar un buen resultado ante Brown, que es ganar. A (Damián) Arce no lo podemos apurar, ojalá lo podamos tener el sábado”, completó.