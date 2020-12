En el mundo del fútbol sigue instalado el bochorno por lo que ocurrió en la visita de Belgrano a Barracas Central. Y Fernando Quiroz, técnico de Instituto, expresó su solidaridad con el club de Alberdi.

“Hablé un largo rato con Ricardo (Caruso Lombardi), y me solidarizo con lo que le pasó al plantel en cancha de Barracas. Es un momento raro, había hinchas en la tribuna y después se pelearon 20 contra 20. Y no hay sanciones...”, repasó Teté en diálogo con Radio Sucesos.

“Yo soy más perfil bajo, me echaron sólo un par de veces en mi carrera, pero Ricardo es más combativo y habló toda la semana de lo que iba a pasar. Por eso me da impotencia”, agregó el entrenador Albirrojo.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si a Instituto le tocará pasar por una situación así, su respuesta fue contundente. “Trato de que mi equipo juegue bien y gane. Hace mucho tiempo no me fijo en que árbitro nos toca. Porque si hay que hilar finito me tengo que ir a mi casa”.