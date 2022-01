Una situación complicada se vive por estas horas en algunas localidades del sur de Córdoba, donde las copiosas lluvias generaron importantes inundaciones. Una de las ciudades más afectadas es Jovita, que acumulaba este sábado cerca de 250 milímetros de lluvia.

Las contundentes precipitaciones produjeron que diferentes zonas de esa localidad queden completamente anegadas. Esto llevo a que un puñado de familias tenga que autoevacuarse.

“Toda la ciudad está afectada, pero más que nada la parte sur, porque es el desagüe mas importante del pueblo”, indicó a Cadena 3 Miguel del Pozo, presidente de Bomberos Voluntarios de Jovita. Y aseguró que están trabajando en conjunto con Municipalidad para “llegar a las casas y solucionar las entradas de agua”.

En ese sentido, Del Pozo señaló que la situación está siendo controlada y que no se trata de un problema de infraestructura. No obstante, reconoció que “los pronósticos no son muy alentadores”.