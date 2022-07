En su sueño de Copa Libertadores, Talleres quiere hacer realidad una histórica clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores. Se enfrenta con Colón en cancha del Sabalero, a las 19.15 y televisado por Fox Sports. Igualaron 1 a 1 y en caso de empate, definen por penales. El ganador enfrentará al que supere la llave que diputan River (0) y el Vélez del Cacique Alexander Medina (1).

Con el reaparecido Diego Valoyes de nuevo en la delegación y con chances de jugar, Pedro Caixinha recupera parte del poderío ofensivo que se resintió con el desgarro de Michael Santos. Y en un partido que puede ser bisagra para la continuidad del entrenador, más allá del enfático respaldo de Andrés Fassi para el portugués.

En principio, Guido Herrera y la defensa no se toca, más allá de que por su experiencia Julio Buffarini podría ingresar por Gastón Benavídez en el lateral derecho. En el doble cinco la duda es quien acompaña a Rodrigo Villagra y sería Christian Oliva, aunque también tiene chances el ecuatoriano Alan Franco, autor del gol en el Kempes y en su debut.

En la línea de volantes ofensivos el Rayo Héctor Fértoli podría dejar su lugar para que ingrese algunos de los refuerzos: Ulises Ortegoza, Francisco Pizzini o Favio Álvarez, en ese orden. Y como referente de área Federico Girotti cotará con la gran chance de reencontrarse con el gol en una noche para la historia.

Colón tampoco llega en su mejor nivel. Perdió ante Godoy Cruz en la fecha pasada de Liga Profesional, sin varios de los titulares habituales. Julio Falcioni está en la cuerda floja como DT y pondrá en cancha a Federico Lértora, el ex Belgrano que jugará su último partido antes de su partida al Xolos de México, y con los ex Instituto, Christian Bernardi y Ramón Wanchope Ábila, siempre con un duelo aparte con Talleres, al punto que convirtió el gol en la ida. Con la Joya Facundo Farías que no está al 100 por 100 y el Pulguita Rodríguez en el banco.

Probables formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Federico Lértora, Santiago Pierotti y Christian Bernardi; Ramón Ábila y Facundo Farías. DT: Julio César Falcioni.

Talleres: Guido Herrera; Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Cristian Oliva o Ulises Ortegoza; Francisco Pizzini, Alan Franco, Matías Esquivel o Favio Álvarez; y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.