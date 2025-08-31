Vía Córdoba / Video

Talleres y el gol insólito que se perdió, en una pelota regalada por Nacho Arce

Mala salida del arquero de Riestra y Depietri no pudo romper el cero, con el arco vacío.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

31 de agosto de 2025,

Talleres y el gol insólito que se perdió, en una pelota regalada por Nacho Arce
Talleres tuvo el 1 a 0 en los pies de Valentín Depietri. No pudo ser.

Al Talleres que le cuesta muchísimo llegar al gol, se le presentó una posibilidad inmejorable para ponerse arriba en el marcador ante el Deportivo Riestra, por una falla del arquero Ignacio Arce. Y se lo perdió de manera increíble por Valentín Depietri.

Apenas iban seis minutos y Nacho Arce, con su estilo osado y un poco sobrador, salió lejos de área y entregó mal la pelota, dejando el arco desguarnecido. Le quedó a Depietri entrando en soledad por izquierda, y en vez de mandarla a la red, terminó alcanzando la pelota al arquero de Riestra. Nadie lo podía creer en el Kempes.

Nota en desarrollo

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS