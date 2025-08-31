Talleres y el gol insólito que se perdió, en una pelota regalada por Nacho Arce

Al Talleres que le cuesta muchísimo llegar al gol, se le presentó una posibilidad inmejorable para ponerse arriba en el marcador ante el Deportivo Riestra, por una falla del arquero Ignacio Arce. Y se lo perdió de manera increíble por Valentín Depietri.

Apenas iban seis minutos y Nacho Arce, con su estilo osado y un poco sobrador, salió lejos de área y entregó mal la pelota, dejando el arco desguarnecido. Le quedó a Depietri entrando en soledad por izquierda, y en vez de mandarla a la red, terminó alcanzando la pelota al arquero de Riestra. Nadie lo podía creer en el Kempes.

¡ARCE HIZO UNA DE ARCE! El arquero de Riestra salió lejos, dejó el arco libre y Talleres se lo perdió de forma INSÓLITA. Atención al gesto de Nacho...



