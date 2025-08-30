“Hubo sondeos de Belgrano y Talleres”; de uno de los arqueros figura del Clausura

Talleres necesitaba el triunfo frente a San Martín de San Juan, competidor directo por la permanencia, y chocó una y otra vez con un Matías Borgogno. El arquero cordobés ex Sportivo Belgrano de San Francisco es uno de los destacados en el Torneo Clausura, y señaló que hubo contactos de la T y también de Belgrano por su pase.

“Hubo sondeos de Belgrano y Talleres, nada concreto. Sería hermoso jugar en cualquiera de los tres equipos cordobeses, sobre todo para tener la familia cerca. ¿Si soy hincha de alguno? De Sportivo Belgrano”, afirmó Borgogno en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

En cuanto a la pelea por no descender, que involucra a Talleres, el arquero puntualizó: “No esperábamos este momento de Talleres, con los jugadores de jerarquía que tiene es raro verlo ahí. Es un club ordenado, con un predio futurista, por así decirlo”.

Instituto ante San Martín de San Juan, en duelo por la fecha 11 del Apertura, en Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz)

Y aseguró: “Nosotros vamos a dar pelea hasta el final. Venimos levantando y no se la vamos a hacer fácil a nadie, sacamos buenos resultados contra Talleres, contra Central en Rosario. Y ahora se viene un partido hermoso contra River allá, por la épica”. Lo dijo en referencia al duelo con el Millo este domingo a las 19.15 en el Más Monumental.

En cuanto a los referentes en el puesto, no lo dudó. "Guido Herrera es uno de los arqueros ejemplos del fútbol argentino; desde hace diez años referente en Talleres, que no es un arco fácil. Igual que Franco Armani, son ejemplos", resaltó.

CÓMO LOS VE A BELGRANO E INSTITUTO

San Martín de San Juan es el único equipo del Torneo Clausura que enfrenta a los tres equipos de Córdoba. Con Talleres e Instituto en la Zona A, y Belgrano rival por el Interzonal, el jueves 11 de septiembre en Córdoba. En todos los encuentros, Matías Borgogno fue titular. Como en la final por el ascenso contra Gimnasia de Mendoza, en el Gigante de Alberdi.

San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza se enfrentaron en la cancha de Belgrano por la final del Reducido de la Primera Nacional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“Belgrano arrancó muy bien el torneo, más protagonista y distinto al semestre pasado. Tiene jerarquía en ofensiva y se reforzó bien”, destacó el arquero, sin olvidar que el 3-1 en San Juan fue el primer triunfo Verdinegro en Primera.

En cuanto a Instituto, al que visitó con una ajustada derrota por 1 a 0 en Alta Córdoba, opinó: “Ahora está un poco como dormido, pero se acomodó bien a la categoría y desde que ascendió hace un buen papel. Es competitivo”.