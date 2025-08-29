Talleres cambió el lugar de entrenamiento; y debutaría su refuerzo más experimentado

Carlos Tévez sigue probando y cambiando, en busca de los resultados que le son esquivos a Talleres. Incluso, hasta cambió el lugar de entrenamiento y trasladó la práctica al Kempes, escenario del encuentro con Deportivo Riestra este domingo a las 16.45, demasiado importante en la tabla anual y los puestos de la permanencia.

El “Apache” pidió realizar el entrenamiento de este viernes por la mañana en el Kempes, una decisión que no se veía desde que el técnico Albiazul era Frank Kudelka.

En el ensayo, ubicó a José Luis Palomino entre los titulares, con lo que podría ser el debut del experimentado y cotizado refuerzo que llegó de Italia. Tras la lesión que lo marginó luego de haber jugado para la Reserva, practicó a la par de sus compañeros en la semana, y el “Apache” lo pondría en cancha por el brasileño Rodrigo Guth.

Además Rubén Botta tendría otra chance entre los once, por un Luis Sequeira que tampoco conformó con su rendimiento a la hora de crear juego para el equipo.

MÁS CAMBIOS Y LA POSIBLE FORMACIÓN DE TALLERES

Carlos Tévez ya dejó entrever que Ulises Ortegoza regresará a la formación de Talleres, tras purgar las tres fechas de suspensión. Y también jugará en la franja central Matías Gómez. Afuera el colombiano Juan Camilo Portilla, con dos fechas de castigo por la roja en Tucumán, y el brasileño Rick.

Además podrían ingresar Matías Catalán como lateral derecho por Agusto Schott; y Nahuel Bustos en la delantera por Federico Girotti.

La formación de Talleres sería entonces con Guido Herrera; Catalán, Santiago Fernández, Palomino y Navarro; Joaquín Mosqueira; Ortegoza y Gómez; Botta; Depietri y Bustos.