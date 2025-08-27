Carlos Tevez habló en plena crisis de Talleres: “Nunca pensé en renunciar y tenemos 10 finales”

El entrenador Carlos Tevez habló este miércoles 27 de agosto en plena crisis de Talleres. Luego de la goleada por 3 a 0 ante Atlético Tucumán y la suspensión de la conferencia de prensa aseguró: “Nunca pensé en renunciar”.

“En ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar”, expresó en primera instancia el DT desde el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli (Card). Posteriormente, se refirió a la falta de un delantero centro en su plantilla.

“Es una batalla perdida junto al presidente (Andrés Fassi) porque está en el tema”, contextualizó el DT, quien también reveló que consultaron por cuatro jugadores. “Pidieron boludeces. No vamos a traer por traer, confío plenamente en el 9″, sentenció.

Comprometido con el plantel que tiene, Tevez palpitó el tramo final del torneo local y lo definió de la siguiente manera: “Son 10 finales y las tenemos que tomar como tal. Hay que demostrar que son de verdad y no podemos demostrar lo que hicimos en Tucumán”.

“No podemos permitirnos un partido malo, el equipo se dio cuenta que tocó fondo y tenemos que reconstruir desde ya”, agregó. Por otro lado, reconoció que el último cotejo fue un espejo de lo que no quiere, “se vio el peor Talleres” y “no hicimos nada de lo que trabajamos y ahí entra en juego la actitud”.

En esta línea, analizó que la solución es seguir trabajando y seguir en la búsqueda del “11 ideal”, según lo definió, para dar confianza a los jugadores y a la hinchada de Talleres.

Por otro lado, recordó que suspendió la conferencia de prensa tras el 3 a 0 porque “me parecía que cualquier cosa no iba a ser justa para el hincha”. Y acotó “no se hizo nada bien y cualquier cosa podía ser sacada de contexto”.

En tanto, defendió que “hay un clima de bienestar entre los jugadores, pero les cuesta trasladarlo al partido por la presión o la palabra que vos quieras ponerle”. Por último, reiteró que quiere quedarse a vivir en Talleres a pesar de los resultados.

“Voy hasta las últimas consecuencias y el que no me conoce que vea la serie porque esto no me asusta”, concluyó en tono de broma para transmitir un claro mensaje al fanático de Talleres.