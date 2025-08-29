Los jugadores de Talleres dentro de la lista previa del Mundial Sub-20 y qué partido se perderán

Talleres siempre saluda con beneplácito la convocatoria de sus jugadores a selecciones de distintos países o a nivel nacional en las diferentes categorías. Aunque en esta oportunidad le traería al club un contratiempo.

Ocurre que el zaguero Santiago Fernández y el arquero Santino Barbi fueron incluídos por Diego Placente en la pre lista para el Mundial Sub 20 que dará comienzo el próximo 27 de septiembre en Chile.

Santiago Fernández ya trabaja en Ezeiza bajo la atenta mirada de Placente (Foto: Prensa AFA).

De este modo, y en caso de quedar en la lista definitiva, se perderían al menos dos partidos de Talleres: contra Sarmiento por la décima fecha del Torneo Clausura, y el clásico contra Belgrano, por la fecha 11.

Santiago Fernández.

Fernández es titular desde que fue promovido, una figura en proyección que estaría en la mira del Cágliari de Italia, y pieza por demás importante en la estructura que comanda Carlos Tévez, con lo que su posible ausencia será una baja más que sensible.