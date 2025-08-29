Los jugadores de Talleres dentro de la lista previa del Mundial Sub-20 y qué partido se perderán

Talleres siempre saluda con beneplácito la convocatoria de sus jugadores a selecciones de distintos países o a nivel nacional en las diferentes categorías. Aunque en esta oportunidad le traería al club un contratiempo.
Ocurre que el zaguero Santiago Fernández y el arquero Santino Barbi fueron incluídos por Diego Placente en la pre lista para el Mundial Sub 20 que dará comienzo el próximo 27 de septiembre en Chile.
De este modo, y en caso de quedar en la lista definitiva, se perderían al menos dos partidos de Talleres: contra Sarmiento por la décima fecha del Torneo Clausura, y el clásico contra Belgrano, por la fecha 11.
Fernández es titular desde que fue promovido, una figura en proyección que estaría en la mira del Cágliari de Italia, y pieza por demás importante en la estructura que comanda Carlos Tévez, con lo que su posible ausencia será una baja más que sensible.