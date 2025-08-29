A Belgrano todavía la falta saber dónde jugará ante Newell’s por Copa Argentina

Belgrano y Newell’s se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre, por cuartos de final de la Copa Argentina. Faltan por establecerse el horario (sería a las 19) y la sede. Parecía que podían jugar en San Luis, pero tal posibilidad se diluyó.
Villa Mercedes y su estadio La Pedrera le caen bien a Belgrano y sus hinchas, que coparon las tribunas en cada partido disputado en ese escenario. Pero del lado de Newell’s no aceptaron jugar allí, y también se complicaba el operativo de seguridad, al llegar los simpatizantes de los dos equipos por la misma ruta, la Nacional 7.
Los rosarinos pretenden que el partido se juegue en el estadio de Unión de Santa Fe que dista 170 kilómetros del suyo y 367 de Córdoba Capital, y es una posibilidad aunque no resultará sencillo ubicar a los hinchas por las características de las tribunas. Por ejemplo, con una de las plateas detrás de un arco.
Otra alterantiva es el Madre de Ciudades en Santiago del Estero, con distintas rutas de acceso para el público (ruta 9 para los cordobeses, 34 para los rosarinos) y y una fácil distribución de tribunas.
Y en las últimas horas también se manejó como alternativa La Fortaleza, el estadio de Lanús. En este caso, con marcada cercanía para los simpatizantes de Newell’s, y mucho más lejano para los Piratas.
CUÁNDO JUEGA BELGRANO EL PARTIDO ANTERIOR
Belgrano enfrenta este domingo a las 16.45 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con Lucas Zelarayán en duda por una dolencia muscular y el inminente viaje para jugar por la selección de Armenia en la ventana Fifa.
Tras el receso por Eliminatorias, el Pirata recibirá a San Martín de San Juan el jueves 11 de septiembre a las 20 en Alberdi, abriendo la octava fecha. Mientras que la “Lepra” será local también el viernes 12 frente al Atlético Tucumán, a las 21.15.
Mientras que por la novena fecha del Clausura volverán a enfrentarse el lunes 22 a las 21.15, en el Gigante.