A Belgrano todavía la falta saber dónde jugará ante Newell’s por Copa Argentina

Belgrano y Newell’s se enfrentarán el miércoles 17 de septiembre, por cuartos de final de la Copa Argentina. Faltan por establecerse el horario (sería a las 19) y la sede. Parecía que podían jugar en San Luis, pero tal posibilidad se diluyó.

Villa Mercedes y su estadio La Pedrera le caen bien a Belgrano y sus hinchas, que coparon las tribunas en cada partido disputado en ese escenario. Pero del lado de Newell’s no aceptaron jugar allí, y también se complicaba el operativo de seguridad, al llegar los simpatizantes de los dos equipos por la misma ruta, la Nacional 7.

Belgrano Copó Villa Mercedes y ahora hará lo mismo en Rosario (Prensa Belgrano).

Los rosarinos pretenden que el partido se juegue en el estadio de Unión de Santa Fe que dista 170 kilómetros del suyo y 367 de Córdoba Capital, y es una posibilidad aunque no resultará sencillo ubicar a los hinchas por las características de las tribunas. Por ejemplo, con una de las plateas detrás de un arco.

Belgrano venció a Independiente por los Octavos de Final de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Otra alterantiva es el Madre de Ciudades en Santiago del Estero, con distintas rutas de acceso para el público (ruta 9 para los cordobeses, 34 para los rosarinos) y y una fácil distribución de tribunas.

Y en las últimas horas también se manejó como alternativa La Fortaleza, el estadio de Lanús. En este caso, con marcada cercanía para los simpatizantes de Newell’s, y mucho más lejano para los Piratas.

CUÁNDO JUEGA BELGRANO EL PARTIDO ANTERIOR

Belgrano enfrenta este domingo a las 16.45 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con Lucas Zelarayán en duda por una dolencia muscular y el inminente viaje para jugar por la selección de Armenia en la ventana Fifa.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Tras el receso por Eliminatorias, el Pirata recibirá a San Martín de San Juan el jueves 11 de septiembre a las 20 en Alberdi, abriendo la octava fecha. Mientras que la “Lepra” será local también el viernes 12 frente al Atlético Tucumán, a las 21.15.

Belgrano visita a Newell’s por la novena fecha de la Liga Profesional. (Fotobaires)

Mientras que por la novena fecha del Clausura volverán a enfrentarse el lunes 22 a las 21.15, en el Gigante.