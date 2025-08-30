Los integrantes del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron la sanción para Juan Camilo Portilla. El volante colombiano vio la tarjeta roja en la derrota por 3 a 0 que Talleres sufrió ante Atlético Tucumán.

Talleres: Juan Camilo Portilla vio la tarjeta roja en Tucumán

El Matador viajó al estadio Monumental José Fierroecha por la fecha 6 del Torneo Betano Clausura 2025. El conjunto de Carlos Tevez mostró una de sus peores versiones y regresó a Córdoba con una goleada.

Talleres y una dura derrota en Tucumán. (Prensa Atlético).

En el trayecto final del encuentro, Portilla le dio un golpe con el codo a un rival. El árbitro Andrés Gariano recurrió al video arbitraje (VAR) y lo expulsó a los 83 minutos del encuentro.

Atención Talleres: confirmaron la sanción para Juan Camilo Portilla por la tarjeta roja en Tucumán

En la previa al encuentro contra Deportivo Riestra en el Mario Alberto Kempes, desde AFA confirmaron que el mediocampista colombiano fue suspendido por dos encuentros. Además del encuentro de este domingo 31 de agosto también se perderá el duelo del domingo 14 de septiembre ante Tigre en Victoria.

Juan Camilo Portilla, uno de los convocados de Talleres.

Cabe destacar que, Néstor Lorenzo lo convocó para la Selección de Colombia en el marco de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El conjunto cafetero jugará ante Bolivia y Venezuela el jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.