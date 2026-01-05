Talleres: sus primeras 12 fechas y los clásicos con Instituto y Belgrano separados por tres días

Ya se instaló el debate de cual de las dos zonas es la más complicada en el Torneo Apertura. Más allá de la discusión, a Talleres le toca un fíxture bravísimo, con los clásicos ante Instituto y Belgrano con tres días de diferencia, y el interzonal con Rosario Central como visitante.
La T debuta el viernes 23 de enero ante Newell’s en el Kempes, a las 22.15. Acto seguido, va de visitante contra Vélez en la fecha entre semana, el martes 27 de enero a las 17.45.
Por la fecha 10 recibirá a Instituto en el primer clásico cordobés del 2026, el jueves 12 de marzo a las 19.15. Y tres días después se presentará en el Gigante de Alberdi contra Beltrano, a las 17.30, por la fecha 11.
FECHA POR FECHA LOS 12 PRIMEROS PARTIDOS DE TALLERES
Primera fecha - viernes 23 de enero
22.15 Talleres - Newell’s
Segunda fecha - martes 27 de enero
17.45 Vélez - Talleres
Tercera fecha - sábado 31 de enero
22.00 Talleres - Platense
Cuarta fecha - lunes 9 de febrero
19.15 Lanús - Talleres
Quinta fecha - sábado 14 de febrero
Talleres - Gimnasia de Mendoza
Sexta fecha interzonal - viernes 22 de febrero
22.15 Rosario Central - Talleres
Séptima fecha - martes 24 de febrero
19.45 Central Córdoba - Talleres
Octava fecha - sábado 28 de febrero
22.15 Talleres -San Lorenzo
Novena fecha - viernes 6 de marzo
22.00 Unión de Santa Fe - Talleres
Décima fecha - jueves 12 de marzo
19.15 Talleres - Instituto
Undécima fecha - domingo 15 de marzo
17.30 Belgrano - Talleres
Duodécima fecha - sábado 21 de marzo
20.00 Independiente - Talleres