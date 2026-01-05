Talleres: sus primeras 12 fechas y los clásicos con Instituto y Belgrano separados por tres días

Ya se instaló el debate de cual de las dos zonas es la más complicada en el Torneo Apertura. Más allá de la discusión, a Talleres le toca un fíxture bravísimo, con los clásicos ante Instituto y Belgrano con tres días de diferencia, y el interzonal con Rosario Central como visitante.

Vélez ante Talleres por la fecha 14 del Clausura. (Fotobaires).

La T debuta el viernes 23 de enero ante Newell’s en el Kempes, a las 22.15. Acto seguido, va de visitante contra Vélez en la fecha entre semana, el martes 27 de enero a las 17.45.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

Por la fecha 10 recibirá a Instituto en el primer clásico cordobés del 2026, el jueves 12 de marzo a las 19.15. Y tres días después se presentará en el Gigante de Alberdi contra Beltrano, a las 17.30, por la fecha 11.

Carlos Tevez, DT de Talleres. Vélez Sarsfield vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional.

FECHA POR FECHA LOS 12 PRIMEROS PARTIDOS DE TALLERES

Primera fecha - viernes 23 de enero

22.15 Talleres - Newell’s

Segunda fecha - martes 27 de enero

17.45 Vélez - Talleres

Tercera fecha - sábado 31 de enero

22.00 Talleres - Platense

Cuarta fecha - lunes 9 de febrero

19.15 Lanús - Talleres

Quinta fecha - sábado 14 de febrero

Talleres - Gimnasia de Mendoza

Sexta fecha interzonal - viernes 22 de febrero

22.15 Rosario Central - Talleres

Séptima fecha - martes 24 de febrero

19.45 Central Córdoba - Talleres

Octava fecha - sábado 28 de febrero

22.15 Talleres -San Lorenzo

Novena fecha - viernes 6 de marzo

22.00 Unión de Santa Fe - Talleres

Décima fecha - jueves 12 de marzo

19.15 Talleres - Instituto

Undécima fecha - domingo 15 de marzo

17.30 Belgrano - Talleres

Duodécima fecha - sábado 21 de marzo

20.00 Independiente - Talleres