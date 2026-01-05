Vía Córdoba / Liga Profesional

Talleres: sus primeras 12 fechas y los clásicos con Instituto y Belgrano separados por tres días

La seguidilla Albiazul en el maratónico Torneo Apertura. ¿Al equipo de Carlos Tevez le tocó el fíxture más difícil?

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

5 de enero de 2026,

Talleres: sus primeras 12 fechas y los clásicos con Instituto y Belgrano separados por tres días
Carlos Tevez, al frente de un Talleres que afrontará los clásicos con tres días de diferencia.

Ya se instaló el debate de cual de las dos zonas es la más complicada en el Torneo Apertura. Más allá de la discusión, a Talleres le toca un fíxture bravísimo, con los clásicos ante Instituto y Belgrano con tres días de diferencia, y el interzonal con Rosario Central como visitante.

Vélez ante Talleres por la fecha 14 del Clausura. (Fotobaires).
Vélez ante Talleres por la fecha 14 del Clausura. (Fotobaires).

La T debuta el viernes 23 de enero ante Newell’s en el Kempes, a las 22.15. Acto seguido, va de visitante contra Vélez en la fecha entre semana, el martes 27 de enero a las 17.45.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz
Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

Por la fecha 10 recibirá a Instituto en el primer clásico cordobés del 2026, el jueves 12 de marzo a las 19.15. Y tres días después se presentará en el Gigante de Alberdi contra Beltrano, a las 17.30, por la fecha 11.

Carlos Tevez, DT de Talleres. Vélez Sarsfield vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional.
Carlos Tevez, DT de Talleres. Vélez Sarsfield vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 14 Torneo Clausura Liga Profesional.

FECHA POR FECHA LOS 12 PRIMEROS PARTIDOS DE TALLERES

Primera fecha - viernes 23 de enero

22.15 Talleres - Newell’s

Segunda fecha - martes 27 de enero

17.45 Vélez - Talleres

Tercera fecha - sábado 31 de enero

22.00 Talleres - Platense

Cuarta fecha - lunes 9 de febrero

19.15 Lanús - Talleres

Quinta fecha - sábado 14 de febrero

Talleres - Gimnasia de Mendoza

Sexta fecha interzonal - viernes 22 de febrero

22.15 Rosario Central - Talleres

Séptima fecha - martes 24 de febrero

19.45 Central Córdoba - Talleres

Octava fecha - sábado 28 de febrero

22.15 Talleres -San Lorenzo

Novena fecha - viernes 6 de marzo

22.00 Unión de Santa Fe - Talleres

Décima fecha - jueves 12 de marzo

19.15 Talleres - Instituto

Undécima fecha - domingo 15 de marzo

17.30 Belgrano - Talleres

Duodécima fecha - sábado 21 de marzo

20.00 Independiente - Talleres

Temas Relacionados

MÁS DE Liga Profesional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS