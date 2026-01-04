Vía Córdoba / Belgrano

Belgrano y la comunidad deportiva le dio la última despedida al fotógrafo Raúl Bellido

Se destacó por su trabajo en el fútbol y el automovilismo, sobre todo en el Rally. Lo unía la amistad con Luis Fabián Artime.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

4 de enero de 2026,

Diego Maradona posa junto a Raúl Bellido y con su gorra, con una marca que dejó huella en las coberturas deportivas (Gentileza Raúl Bellido).

A los 62 años, falleció este domingo el fotógrafo Raúl Bellido, de amplia trayectoria en la cobertura del automovilismo, sobre todo en la especialidad del rally. Y también en el fútbol. Hincha de Belgrano, lo unía una amistad con Luis Fabián Artime, y el club de Alberdi lo despidió en sus cuentas oficiales.

Estaba internado desde hacía nueve días y falleció causando profunda tristeza en la comunidad deportiva. Sus restos son velados desde las 16.30 en la sala de Juan Caruso de 27 de abril 1032.

FOTÓGRAFO Y APASIONADO DEL AUTOMOVILISMO Y EL FÚTBOL

El vínculo de Raúl Bellido con el automovilismo comenzó a los siete años, acompañando a su padre en las competencias de Turismo Carretera. Entre 1957 y 1990, las cámaras de los Bellido retrataron cada carrera. Raúl viajaba con su padre y, muchas veces, regresaba a Córdoba en compañía de figuras como Héctor Luis Gradassi o Jorge Recalde, para poder asistir al colegio el lunes.

Raúl Bellido y su cámara, dos inseparables a la hora de registrar un momento único e irrepetible que sería historia en el deporte. (Gentileza Luis Tortolo)
Una frase lo definía: “El día que no tengamos que salir corriendo de un lugar, es porque ese sitio no era el correcto para sacar fotos”. Su trabajo meticuloso lo llevó a capturar imágenes icónicas, como la del GP de 1981 del Rally Argentino, cuando la crecida del río San José arrastró a los Renault 18 GTX de Copello y Recalde.

En acción. Raúl Bellido le toma una fotografía a Diego Armando Maradona. (Gentileza Raúl Bellido)
En la cobertura del fútbol se inclinaba por Belgrano, club del que era hincha. Y retrató más de una vez a Diego Maradona. De su trabajo también nació la amistad con el “Luifa” Artime, cuando llegó como refuerzo “Pirata” en la década del ‘90.

