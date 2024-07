Talleres perdió con claridad ante Vélez, por la sexta fecha Liga Profesional

Comenzó el exigente segundo semestre para Talleres, y el primer escalón fue la visita a Vélez este domingo en Liniers, donde iba por los puntos para retomar la cima en el Torneo de la Liga Profesional. Es la sexta fecha y, en un primer tiempo parejo, el más efectivo fue el local que gana por la mínima con gol de Brian Romero.

En el complemento, el equipo velezano fue mucho más efectivo jugando de contra y liquidó las acciones con tantos del ex Belgrano Claudio Aquino y de Thiago Fernández. Así, la T dejó pasar una inmejorable chance de ser el único puntero del torneo.

Además del torneo doméstico, el equipo de Walter Ribonetto afrontará en esta segunda parte del año el duelo con River, por los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto; y contra Boca, por la misma instancia en Copa Argentina.

Talleres derrotó 1 a 0 al Estrella Roja. Foto: Talleres

El partido entre Vélez y Talleres

Los primeros movimientos del partido tuvieron, como se esperaba, a un Talleres intenso desde el pitazo inicial. Tuvo su primer acercamiento con una pelota que le quedó a Barticiotto a los cuatro del inicio pero que el chileno definió desviado.

¡Qué bien la hicieron! Taco de Girotti, taco de Martínez y zapatado desviado de Barticciotto.



Por atrás, entraba Navarro completamente solo... pic.twitter.com/BXiefAKGqn — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) July 21, 2024

Luego del arranque, Vélez emparejó y empezó a jugar más en campo rival. Así, a los 20, llegó un centro del ex Belgrano Aquino que cabeceó Pizzini, un ex albiazul, pero Guido Herrera estuvo atento y pudo rechazar en lo que fue una llegada con peligro.

Buen centro de Aquino y el manotazo de Guido, que no quiso problemas. pic.twitter.com/c4PO5X0PcV — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) July 21, 2024

A los 24, el local produjo una de las más claras en una jugada realizada entre Thiago Fernández y Aquino y, en la puerta del área, le quedó al paraguayo que le pegó fuerte pero la pelota se fue apenas desviada.

Se salvó Talleres, que se quedó en el reclamo por mano de Aquino en el arranque de la jugada. pic.twitter.com/mgxczNHamO — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) July 21, 2024

Un minuto más tarde, volvió a aparecer Herrera. El arquero albiazul salvó dos veces, anticipando la jugada ante Romero y luego, en la segunda jugada, estuvo cerca de hacer penal pero todo terminó en una falta de Navarro fuera del área.

¡HERRERA! Guido se lo atajó a Romero, anticipó a Aquino y después estuvo al filo del penal. pic.twitter.com/RJF8q3NumS — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) July 21, 2024

El equipo local, por decantación, iba horadando las líneas del medio y de la defensa cordobesas. A los 36, llegó el gol de Brian Romero que empujó al gol un centro atrás de Fernández. Así, el local se ponía en ventaja en un partido que empezaba a dominar.

EL FORTÍN PEGÓ PRIMERO ⚽



Braian Romero se tiró para empujarla y puso el 1-0 de Vélez sobre Talleres#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JaT8265qr9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 21, 2024

Con el gol sufrido, Talleres salió con todo a tratar de empatar el juego. Generó un tiro libre que pateó Botta y, luego de pegar en la barrera, se fue al tiro de esquina. Luego, a los 41, el mismo Botta habilitó a Marcos Portillo que le pegó desde afuera y pasó muy cerca del ángulo izquierdo del arquero Marchiori.

Finalmente, antes del final del primer tiempo, la T empujó pero le faltó precisión para generar alguna otras jugadas para aspirar a un empate que hubiera sido justo por lo que fue el trámite del juego.

Rubén Botta en el partido de Talleres ante Vélez por la Copa Libertadores. (Fotobaires)

En el inicio del segundo tiempo, el equipo cordobés tuvo dos chances claras para lograr el empate. La primera, fue de Barticciotto, de cabeza que atajó el arquero velezano. Luego, con un disparo desde afuera, lo tuvo Alejandro Martinez.

Pero, en la primera que tuvo, Vélez aumentó la diferencia con una gran definición de Aquino, a los ocho que desde afuera del área cambió por gol una contra casi perfecta. Así, las cosas se le ponían muy cuesta arriba al equipo albiazul.

GOLAZO DE VÉLEZ ⚽🔥



Claudio Aquino la puso contra un palo para el 2-0 ante Talleres#LPFxTNTSports pic.twitter.com/sP44gNcjiQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 22, 2024

Vélez tuvo, de contra y ante la desesperación de Talleres, muchas chances para aumentar las cifras en el marcador. Primero, le anularon un gol por posición adelantada a Romero pero, en el siguiente ataque, finalmente llegó el 3 a 0.

A los 18, una contra encabezada por Aquino, que tomó Romero por el medio y terminó definiendo Thiago Fernández por izquierda para liquidar las acciones en el José Amalfitani.

Con el resultado 3 a 0 contundente, Vélez se replegó y los albiazules tuvieron algunas chances de descuento con Girotti, luego también con Galarza pero ambos se encontraron con la figura del arquero Marchiori.

Así, con una derrota impensada, la T reanudó su participación en el torneo. El miércoles, a las 17, en el Kempes volverá a jugar ante Defensa y Justicia.

CÓMO LLEGA TALLERES

Tras su gira por Rusia para parte de la pretemporada, Talleres vuelve al ruedo sin Ramón Sosa, quien se reincorporó al plantel tras su participación con Paraguay en Copa América, pero que por ahora no será tenido en cuenta a raíz de lo que sería una inminente transferencia.

Talleres vuelve a la acción ante Vélez, con este plantel. Foto: Prensa Tallere

Sí integra la lista de concentrados y podría tener minutos en cancha el tucumano Sebastián Palacios, en su regreso para el tercer ciclo en Talleres tras su paso por Grecia. Hasta aquí es el único refuerzo Albiazul, aunque en las próximas horas se confirmaría la llegada de Franco Moyano, volante de Argentinos Juniors, y Mateo Sanabria, extremo de Lanús a préstamo en Central Córdoba.

Sebastián Palacios, delantero de Talleres, que regresó al club. (Prensa Talleres)

La única duda sería en el lateral izquierdo, con el venezolano Miguel Navarro o el paraguayo Blas Riveros. Y en el doble cinco se reedita la mejor dupla por rendimiento: Ulises Ortegoza tras su lesión, y Marcos Portillo.

Los venezolanos Miguel Navarro (izquierda) y Yefferson Soteldo celebra la victoria 1-0 ante México en el Grupo B de la Copa América, el miércoles 26 de junio de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Ryan Sun) Foto: Ryan Sun

Adelante, dos que se reencontraron con su nivel, Alejandro Martínez y Bruno Barticciotto, por ambos extremos y secundando al cerebral Ruben Botta, para abastecer al goleador Federico Girotti.

ASÍ ESPERA VÉLEZ A TALLERES

Michael Santos, el goleador uruguayo de Talleres hace un par de temporadas, es refuerzo de Vélez pero no será de la partida este domingo porque no le llegó el transfer del Juárez FC, club al que fue vendido en México.

Michael Santos fue anunciado como nuevo jugador de Vélez Sarsfield. Foto: Prensa Ve

Por otra parte no jugarán los volantes Cristian Ordoñez y Santiago Cáceres, expulsados contra Boca, ni Juan Ignacio Méndez, quien pasó a Newell’s. El arquero Tomás Marchiori tiene pubalgia, pero jugaría, y Tomás Guidara, ex Belgrano, entraría al lateral derecho por Joaquín Garcia (integra la selección que estará en los Juegos Olimpicos). Y va de titular Francisco Pizzini, ex Talleres.

PROBABLES FORMACIONES DE VÉLEZ Y TALLERES

Vélez: Tomás Marchiori; Tomás Guidara, Emanuel Mammana, Patricio Pernicone y Elías Gómez; Leonel Roldán, Agustín Bouzat y Claudio Aquino; Francisco Pizzini, Braian Romero y Thiago Fernández. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Miguel Navarro o Blas Riveros; Marcos Portillo y Ulises Ortegoza; Alejandro Martínez, Ruben Botta y Bruno Barticciotto; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.