Talleres: el resultadazo que sacó Aldosivi en Santa Fe y lo pone a tiro del Albiazul

El equipo de Guillermo Farré enfrentó a Unión y dio el batacazo. Para meterle presión a la T, que el domingo disputa el clásico contra Belgrano

Jorge Nahúm

3 de octubre de 2025,

Aldosivi, rival directo de Talleres por la permanencia, y un triunfazo contra el puntero Unión en Santa Fe.

Aldosivi, que acumulaba 10 fechas sin triunfos y sólo había convertido un gol en el Torneo Clausura, obtuvo un triunfo por demás valioso en Santa Fe que complica a Talleres en la pelea por la permanencia. Es que el equipo dirigido por Guillermo Farré se puso a dos puntos de la T en la tabla anual, que determina uno de los descensos.

El “Tiburón” venció a Unión, puntero de la Zona A por 2 a 0 con gol de Justo Giani a los 63 minutos, y Giuliano Ceratto, ex Instituto, en tiempo adicionado. De esta manera Aldosivi salió del último puesto de las tablas del descenso, al menos hasta este sábado, cuando San Martín enfrente a la Gloria en San Juan a las 16.45.

