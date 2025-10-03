Talleres: el resultadazo que sacó Aldosivi en Santa Fe y lo pone a tiro del Albiazul

Aldosivi, que acumulaba 10 fechas sin triunfos y sólo había convertido un gol en el Torneo Clausura, obtuvo un triunfo por demás valioso en Santa Fe que complica a Talleres en la pelea por la permanencia. Es que el equipo dirigido por Guillermo Farré se puso a dos puntos de la T en la tabla anual, que determina uno de los descensos.

El “Tiburón” venció a Unión, puntero de la Zona A por 2 a 0 con gol de Justo Giani a los 63 minutos, y Giuliano Ceratto, ex Instituto, en tiempo adicionado. De esta manera Aldosivi salió del último puesto de las tablas del descenso, al menos hasta este sábado, cuando San Martín enfrente a la Gloria en San Juan a las 16.45.

