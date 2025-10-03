“Adelante Talleres”: las 12 propuestas clave de Andrés Fassi y la renovación que impulsa

Visiblemente emocionado, Andrés Fassi lanzó “Adelante Talleres”, la lista oficialista que encabeza y con la que competirá en las elecciones del próximo 19 de octubre, con más de 30 mil socios habilitados para votar. Cifra récord para el club y el fútbol de Córdoba.

Fue un largo discurso en el que también confirmó que Javier Pastore será el nuevo embajador internacional del Talleres, para colaborar con distintas gestiones en Europa. Y anunció profundos cambios en la comisión directiva y una reestructuración del área de scouting.

Andrés Fassi presentó su candidatura a la presidencia de Talleres. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Con esta lista de candidatos de lujo vamos a realizar una gran renovación de la comisión directiva, para cumplir en los próximos cuatro años con 12 propuestas, que iremos anunciando una por día, para que los socios —que son los dueños del club— se sumen a través de su voto. Estamos ante un acontecimiento histórico para el club y es el momento de que los socios se responsabilicen a la hora de decidir quién conducirá la institución”; subrayó Fassi.

Presentación de la lista de Andrés Fassi para las elecciones de Talleres en el Centro de Convenciones Córdoba. Nicolás Bravo/La Voz)

Hizo hincapié en quienes serán sus seis vicepresidentes en caso de ser reelecto, y tuvo palabras emotivas para cada uno de ellos: Miguel Cavatorta (vice primero), Gastón Appelman (segundo), Rodrigo Escribano (tercero), Ignacio Cuffia (cuarto), Luis Villalba (quinto) y Néstor “Cacho” Quiñones (sexto). También expresó un sentido agradecimiento hacia su sobrino, Gerardo Moyano Cires, quien —según anunció— pasará a presidir un Consejo Honorable de Socios, junto a un grupo de empresarios notables cordobeses.

Andrés Fassi presentó su candidatura a la presidencia de Talleres. (Nicolás Bravo / La Voz)

EL NUEVO ESTADIO DE TALLERES

“Tenemos que terminar de construir ese Talleres grande que, allá por fines de 2014, nos propusimos. Vamos a estructurar 12 áreas de trabajo y los socios tendrán cada vez más participación. Tenemos muchos proyectos por realizar, entre ellos la construcción del segundo estadio del club, un proyecto al que le estamos destinando todo nuestro esfuerzo”, destacó Fassi, pero nada detalló respecto del naming que llevará el nuevo estadio y que estaría gestionando con una empresa de origen chino.

Andrés Fassi presentó su candidatura a la presidencia de Talleres. (Nicolás Bravo / La Voz)

Otro tema de intéres en Talleres es el área scouting, por los fallidos mercados de pases en las última temporadas; y el rol de su hijo, Sebastián Fassi. “Le agradezco a Seba por todo lo que tuvo que soportar en este tiempo. Quizá lo haya expuesto demasiado. Ha recibido muchos ataques inmerecidos. Solo puedo decir que, antes de fin de año, vamos a hacer una profunda reestructuración en el área de scouting”.

LAS TRES LISTAS QUE COMPETIRÁN EN TALLERES

En el marco del proceso electoral convocado para el próximo 19 de octubre, la Junta Electoral del Club Atlético Talleres oficializó este viernes la presentación de tres listas que competirán en los comicios para definir a las autoridades de la institución durante los próximos cuatro años.

Presentación de la lista Talleres somos todos. Ramiro Pereyra/La Voz

Según informó el órgano, vencido el plazo estatutario, quedaron habilitadas las siguientes propuestas, en el orden en que fueron recibidas: