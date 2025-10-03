“Adelante Talleres” y el embajador deportivo de lujo que tendrá el oficialismo

Vía Córdoba / Talleres

De cara a las elecciones en el club este 19 de octbure, Andrés Fassi lanzó la lista.

3 de octubre de 2025,

Presentación de la lista de Andrés Fassi para las elecciones de Talleres en el Centro de Convenciones Córdoba.

Andrés Fassi lanzó su candidatura por el oficialismo con “Adelante Talleres”, lista con la que irá por su cuarto mandato en el club Albiazul, en las elecciones del próximo 19 de octubre. Con Javier Pastore como embajador deportivo.

En el acto, realizado en el Centro de Convenciones del predio Ferial, presentó al exjugador de la Selección argentina y del PSG, entre otros, como parte de los nuevos colaboradores.

Pastore junto a Javier Zanetti en la final de la Champions. (Gentileza).

En un video al comienzo de la presentación, el Flaco Pastore, uno de los jugadores más talentosos y de mayor proyección surgidos en Talleres, expresó: “Es un orgullo enorme seguir ligado a esta institución que me vio nacer. La idea es ayudar con mi experiencia y contactos que he tendido en estos años para darle más visibilidad al club a nivel internacional. Al club que amo”.

